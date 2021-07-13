Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Ses kaydı bir komplonun ürünü!

Avrupa Süper Ligi projesinde geri adım atmayan Florentino Perez, 2006'da yayımlanan ses kaydının kendisine yapılan bir komplo olduğunu söyledi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2006 yılında kulübün efsane oyuncuları Raul ve Iker Casillas'a yönelik yaptığı eleştirilerin basına sızdırılmasını itibarını zedeleme çalışması olarak nitelendirirken, söz konusu haberlere ilişkin dava açmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Perez bu haberlerin, Avrupa Süper Ligi projesine verdiği destekten kaynaklandığını inanıyor.

Ne olmuştu?

El Confidencial adlı internet sitesi Florentino Perez'in 2006 yılında başta Casillas ve Raul olmak üzere bazı oyuncuları eleştirdiği bir ses kaydını yayımlarken, Real Madrid yönetimi bu haberin ardında yatan nedeninin yönetimi yıpratma çabası olduğunu düşünüyor.

Perez ses kaydında ne söylüyor?

Söz konusu ses kaydında Raul ve Casillas'ı Madrid'in gördüğü en büyük iki dolandırıcı olarak nitelendiren Perez, Los Galacticos'un diğer yıldızlarını da yerden yere vuruyor:

"Casillas Real Madrid'in kalecisi değil. Hiç olmadı. Raul ve Casillas Madrid'in gördüğü en büyük iki dolandırıcı. Ronaldo ise tam bir eşek. Raul Real Madrid'in kendisine ait olduğuna inanıyor ve her şeyi kendi çıkarları için kullanıyor. Bu takımın kötü gitmesinin sorumlusu o. Oyuncular bencil ve güvenilmez."

Perez'den açıklama

Real Madrid yönetimini ve başkan Florentino Perez'i Avrupa Süper Ligi sürecinde yıpratmak için düzenlenen komplonun bir parçası olduğuna inanılan bu haberler için önümüzdeki günlerde dava açılması bekleniyor.

Konuşmaların José Antonio Abellán tarafından gizlice kaydedildiğini belirten Perez, konuşmalarının içinden seçilen bazı cümlelerin sözlerini bağlamdan uzaklaştırdığını söyledi. Konuşmaların yıllar sonra ortaya çıkmasının nedeninin Avrupa Süper Ligi'nin organizatörlerinden biri olmasından kaynaklandığını belirten Perez, bu açıklamasıyla Süper Lig projesinde geri adım atmayacağını da gösterdi.

Daha fazla okuma