Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha

Sarı-lacivertli takım merakla beklenen santrfor transferinde tercihini Salzburg'un Alman oyuncusundan yana kullandı.

Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ve Kemal Ademi gibi golcülerden istediği skor katkısını alamayan ve her iki isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe, aradığı golcüyü Avusturya'da buldu.

Sarı-lacivertli takım son yıllarda yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Salzburg'un Alman santrforu Mergim Berisha ile dört senelik sözleşme imzaladı.

Ailemize hoş geldin Mergim Berisha! 💛💙 pic.twitter.com/AlyAFKL3ZV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Salzburg'un grupta oynadığı altı karşılaşmada rakip fileleri beş kez havalandırarak ön plana çıkan 23 yaşındaki santrfor, bütün kulvarlarda çıktığı 42 maçta toplam 23 gole imza atmıştı.

Almanya U21 Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteren Berisha, yeni sezonda da iki maça çıkarken, bir gol attı.

Berisha ne söyledi?

Fenerbahçe kadrosuna katılmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen Berisha, atacağı gollerle kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istediğini belirtti:

"Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de zor bir transferde mutlu sona ulaştıklarının altını çizerken, "Zor bir transferdi ama projemizi anlattıktan sonra kabul etmesi zor olmadı. Potansiyeli büyük bir oyuncu aldık. Taraftarlarımızın beklediği forvetti. Camiamıza hayırlı olsun"

İlginç paylaşım

Öte yandan Fenerbahçe'nin Berisha transferi öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımı da kısa bir süre içerisinde büyük beğeni topladı.

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⚽ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021

Futbol toplarıyla "Forvet" yazılı bir tweet paylaşan sarı-lacivertli takımın bu paylaşımı oldukça kısa bir süre içerisinde büyük bir beğeni ve görüntülenme sayısına ulaşarak, günün en dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarından biri oldu.

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