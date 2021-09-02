"Jack Grealish, Zidane ya da Hagi olamaz"

İngiltere milli takımının eski oyuncusu, Jack Grealish’in kendisine biçilen role uygun özelliklere sahip olmadığını düşünüyor.

1980’li yıllarda İngiltere formasını 62 kez giyen Chris Waddle’a göre, Jack Grealish’in milli takımda Zinedine Zidane veya Gheorghe Hagi benzeri bir oyun kurucu rolünü oynaması hayli zor.

100 milyon sterlin’e Aston Villa’dan Manchester City’ye transfer olarak Ada tarihinin en pahalı transferi unvanını alan Grealish, Euro 2020’de geri planda kalmıştı.

Gareth Southgate’in turnuva boyunca genellikle yedekte başlatmayı seçtiği Grealish, dört maçta oyuna sonradan dahil olmuş, iki maçı ise kenardan izlemişti. Grealish’in ilk 11’de sahaya çıktığı tek maç, 66 dakika sahada kaldığı Çek Cumhuriyeti mücadelesiydi.

Ne söyledi?

Goal’e konuşan Waddle, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Southgate’in birinci tercihinin Raheem Sterling olacağını düşünüyor.

“Sterling’in stilini seviyor. Pres yapıyor, rakipleri kovalıyor, çabuk ve karşı takımın beklerini rahatsız ediyor.”

“Gareth’in sisteminde her şey önde baskıyla başlıyor. Kane’den bunu bekleyemezsiniz. Sterling baskıyı başlatan oyuncu.”

“Bence Bukayo Saka’yı oyuna sürme sebebi de bu. Jadon Sancho bu görevi aynı şekilde yerine getiremiyor olabilir. Jack Grealish top ayağındayken Sterling’den daha iyi. Saha görüşü kuvvetli, ama Gareth’ın istediği presi yapamıyor.”

Solda daha iyi

“Milli takımda 10 numara oynamak zordur, çünkü o bölge fazlasıyla kalabalık olur.”

“Muhtemelen 10 numara oynamak istiyor, ama bana göre en iyi oynadığı yer ileri üçlünün solu. Formayı kapmak Jack’in elinde.”

“Jack’in işi kolay olmayacak. Jack yıllardır birçok yetenekli İngiliz oyuncunun yaşadığı kaderi paylaşabilir. Taraftarlar da, oyuncular da onu takımda görmek istiyor, ama bazen iş mücadelede bitiyor.”

“İngiltere asla topsuz oyunda kötü olan veya pres yapamayan oyuncuların etrafında iyi takımlar kuramadı. 70’lerden bu yana milli takım formasını sadece 10 kez giymiş bir sürü yetenekli isim sayabiliriz. Çünkü top onlarda değilken gerekeni yapamıyorlardı.”

İngiltere, Grealish’i takımın merkezine koymalı mı?

Grealish’i milli takımda daha önemli bir rolde görmek isteyenlerin sayısı az değil, fakat Waddle durumun yakın zamanda değişeceğini düşünmüyor.

“Grealish’i oynatacaksanız, 4-3-3 oynayın. Böylece Grealish’in geri gelme konusundaki açığını Declan Rice, Kalvin Johnson, Jordan Henderson gibi isimler kapatabilir.”

“Grealish’in hücumda efor sarfettikten sonra bir sonraki atağa kadar nefesini toplamasını istersiniz. Bu da top sizde değilken 10 kişi oynayacağınız anlamına geliyor.”

Zidane ve Hagi gibi olabilir mi?

“Yıllar boyunca Platini, Zidane, Hagi gibi isimler bunu yaptı. Top gelene kadar bekleyip ve topu onlara verdiğinizde boşlukları buldular.”

“Jack Grealish’in fark yaratacağına inanıyorsak, biz de bunu yapmalıyız. Grealish belki işin savunma yönünde iyi değil, ama hücumda harika. Onun güçlü taraflarına oynamalıyız. İngiltere yaratıcı ayaklarından nasıl faydalanacağını asla çözemedi.”

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