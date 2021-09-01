Türkiye, Euro 2020'nin yaralarını sarmak istiyordu fakat Dolmabahçe'de haziran ayından esintiler vardı.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlanan Euro 2020'nin ardından Türkiye'nin, İstanbul'da nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak ediliyordu.

Açıkçası iyi bir oyun ve galibiyetle o hiç hatırlanmak istenmeyen turnuvanın yaraları sarılmaya başlanabilirdi fakat 90+7'de Radunovic'in golü buna engel oldu.

Cengiz Ünder, Euro 2020'nin acısını çıkardı

Euro 2020'deki son resmî maçın ilk 11'inden Uğurcan Çakır tercih sebebiyle; Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ise mecburiyetten dolayı kadroda yoktu.

Kenan Karaman'ın defansif yönünü her zaman öven ve bu konuda haklı olan Şenol Güneş, Beşiktaş'ın forvetini sol kenarda kullandı.

Sağ kenarda oynayan Cengiz Ünder ise, Marsilya'da alev alan formunu sürdürdü ve bir gol bir asistle oynayarak, Euro 2020 dönemindeki formsuzluğunun acısını çıkardı.

Ne kadar da özlemiş öyle değil mi?

Maça yüksek tempoyla başlaya Güneş'in öğrencileri erken iki golle 2-0 öne geçmeyi başardı. Cengiz'in ilk golü bireysel anlamda jeneriklikti. İkinci golde ise harika bir organizasyon vardı.

Fakat tam soyunma odasına 2-0 gidilecekken Marusic, Dolmabahçe'deki havayı biraz dağıttı ve Türkiye'yi tedirgin etti.

Karadağ, ikinci yarıda geçen her dakika tempoyu yükseltti ve özellikle kenar ortalar ile gelmeye çalıştı.

68. dakikada Durdevic, 72'de Haksabanovic, 86'da ise Osmajic, girdiği pozisyon ile golün sinyalini vermişti.

Maçın son bölümünde Güneş, rakip iki santrforla hatta son bölümde 3 santrfor gibi oynadığı için üçüncü stoper olan Alpaslan'ı da sahaya attı.

Bu, kağıt üzerinde çok kötü bir hamle değildi ama olmadı.

Kaleci Altay'ın ısrarla dört kişilik baraj istemesine rağmen kurulan üç kişilik baraj sonrası yenilen gol, takımda hâlâ bir iletişim kopukluğunun olduğunun bir göstergesi gibiydi.

Rehavetin göstergesi ise ilk golün öncesinde orta alanda ayakkabısını bağlamakla meşgul olan Kenan Karaman sergiledi.

Marusic, ilk golde savunma arkasına sarkarken, biraz ötedeki Ağaçlı Yol'da yürür gibi rahattı.

Euro 2020'de Ramsey'in golünü hatırladınız mı? O da Türkiye savunmasının arkasına sarkarken çok rahattı.

Fakat şu bir gerçek ki Türk taraftarlar, bu rahatlıktan son derece rahatsız.

Türkiye grupta hâlâ 1. sırada fakat bu takım savunması ve özgüvensizlik, belki de bir şeylerin değişmesi gerektiği gerçeğini yüzümüze doğru çarpıyor.

Aksi takdirde 2022 Dünya Kupası'na katılım gerçekleşse bile, yeni bir Euro 2020 faciası Türkiye'yi bekliyor olabilir.