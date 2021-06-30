Roma, Marsilya'nın Cengiz Ünder için yaptığı transfer teklifini kabul etti

Roma'da kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder, Fransa'nın en önemli takımlarından biri olan Marsilya'nın kadrosuna katılabilir.

Bonservisi Serie A ekibi Roma'da bulunan ancak İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Ligue 1 takımlarından Marsilya ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız ekibi Cengiz'i kiralamak üzere.

Olympique Marseille are at final negotiations stages with AS Roma to sign Pau López [loan + buy option €15m] and Cengiz Ünder [loan + buy option €12m], confirmed. ⏳🔵 #OM



Personal terms already agreed. OM are still working also for Mattéo Guendouzi and Pol Lirola. https://t.co/gowSxTl38C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021

Marsilya ve Roma arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ancak iki takımın 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda anlaşmaya yakın olduğunu belirten Romano, bu transferin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini söyledi. Cengiz geçtiğimiz sezonu Premier Lig takımlarından Leicester City'de geçirmişti.

Sakatlıklar etkiledi

Roma'daki ilk iki sezonunda oldukça etkileyici performanslar ortaya koyan Cengiz, yedi gol attığı ilk sezonunda 32 maça çıkarken, üç gol ve yedi asistle oynadığı ikinci sezonda 33 maçta şans bulmuştu. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 2019-2020 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Cengiz, sakatlık sonrası eski günlerine dönememişti.

Leicester City formasıyla ligde sadece bir maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Türkiye'nin oynadığı üç karşılaşmada da forma giymiş ancak beklentilerden uzak bir performans sergilemişti. 23 yaşındaki oyuncunun yeni takımı olması beklenen Marsilya gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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