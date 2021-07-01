Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kalan Pogba, Real Madrid iddiaları hakkında konuştu.

Geleceği hakkında ipucu vermekten kaçınan Pogba, Mbappe’ye de destek oldu.

Manchester United’dan ayrılması beklenen Paul Pogba, Real Madrid iddialarını yanıtsız bıraktı. Geçtiğimiz dönemde Real Madrid’de oynamanın bir hayal olduğunu dile getiren Pogba’nın adı bir süredir İspanyol deviyle anılıyordu.

Manchester United ile bir yıllık kontratı kalan Fransız yıldız, hakkındaki transfer iddialarında yorumda bulunmaktan kaçındı.

Neler söylendi?

El Chiringuito TV’ye konuk olan Pogba, Real Madrid söylentilerinin sorulması üzerine şu tepkiyi verdi:

“Bu soruyu sormanızı bekliyordum. Programınıza katıldım ve hepinize teşekkür ederim. Tatilime devam ediyorum ve şimdi de gitmem gerekiyor.”

Pogba’dan Fransa ve Mbappe yorumu

Paul Pogba, Fransa Milli Takımı’nın Euro 2020 performansını da değerlendirdi. Yıldız orta saha turnuvayı gol atamadan tamamlayan ve İsviçre maçında çok kritik bir penaltı atışından yararlanamayan Mbappe’ye de destek oldu.

Euro 2020’den elenmerlinde Mbappe'nin payı olup olmadığı sorusuna Pogba, şu şekilde yanıt verdi: “Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Harika bir kadromuz var ve dolayısıyla takımımızdan beklentiler de yüksek.”

“Herkes Mbappe’nin beş gol atmasını ve gol kralı olmasını bekliyor ama bence Mbappe fırsatlar yarattı, çok çabaladı ve sahada tüm gücüyle mücadele etti. En önemli olan da budur.”

“O harika bir oyuncu ve bundan da gereken dersleri çıkarıp yola daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Onu kesinlikle suçlamıyoruz, sorumluluk takıma ait çünkü hepimiz aynı gemideyiz.”

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