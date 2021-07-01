ÖZEL | Roberto Martinez: "Romelu Lukaku, Inter'de seviye atladı."

Belçika teknik direktörü Martinez'e göre Lukaku, Inter'de kendini çok geliştirdi ve dünyanın en iyi santrforlarından biri haline geldi.

“Eğer size 100 euro verseydim, Ballon d’Or için bahsinizi Romelu Lukaku’’ya yatırır mıydınız?”

“50 euro’sunu Romelu Lukaku’ya, 50 euro’sunu da Kevin de Bruyne’ye yatırırdım. Bence ikisi de kendi pozisyonlarında dünyanın en iyileri oldular. Dolayısıyla hak ettikleri ödülleri kazanmalarını umuyorum.”

Roberto Martinez, son üç yıldır dünya sıralamasının birincisi olan Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstleniyor. Lukaku, İtalya Serie A’da şampiyonluğa ulaşırken De Bruyne de Premier Lig’de mutlu sona ulaşmış ve pozisyonlarındaki en iyi oyunculardan olduklarını tüm dünyaya kanıtlamışlardı.

Eğer Belçika, Euro 2020’de mutlu sona ulaşacaksa önce çeyrek finalde İtalya’yı mağlup etmek zorunda ve bu karşılaşmada da bu ikiliye çok büyük rol düşüyor.

Martinez'den Lukaku'ya övgü

İki sene önce Manchester United’dan ayrılan Lukaku, kendini bir hayli geliştirdi ve en üst seviyedeki santrforlardan biri olarak anılmaya başlandı.

Euro 2020’de oynadığı dört karşılaşmada da üç gol kaydeden Lukaku, aynı zamanda ülkesinin turnuvadaki ilk golüne de imza atmış ve bu golü takım arkadaşı Eriksen’e adamıştı.

Roberto Martinez ise bu konu hakkında Goal’e şunları söyledi: “Bu durum Romelu’nun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. O çok şefkatli bir insan. Kazanmaktan veya kaybetmekten çok daha önemli değerler vardır ve zaferlere nasıl ulaştığınız da size dair çok şey söyler.”

“Lukaku da golünü Eriksen’e adadıktan sonra, ‘şimdi önemli olan tek şey Christian’ın sağlık durumunun iyi olması ve biz de sadece bunu kutlamak istedik.’ demişti ve bence harika bir andı.”

Martinez, Everton teknik direktörlüğü yaptığı dönemde de Lukaku ile birlikte çalışmış ve Belçikalı oyuncuyu kulüp rekoruna imza atan 28 milyon pound karşılığında transfer ettirmişti.

“Lukaku, Inter’e gittikten sonra bir golcüden çok daha fazlası oldu. Doğru zamanda, doğru kulübe gitti ve doğru teknik adamla (Antonio Conte) ile çalıştı ve çok olgun bir oyuncu haline geldi.”

“Sıradan bir golcüden ziyade oyunu ve etrafındaki oyuncuları da etkileyen bir isme dönüştü. Lukaku, sahadaki planınızı başka bir seviyeye çıkartabilen bir oyuncu.”

“Henüz 28 yaşında ve inanılmaz istatistikleri var. Lukaku'nun son 14 ay içerisinde çok olgun bir oyuncuya dönüştüğünü düşünüyorum.”

Martinez’den Mancini açıklaması

Roberto Martinez’in çalıştırdığı Wigan Athletic, 2013 yılında FA Cup finalinde Manchester City’yi mağlup etmiş ve İngiliz futbolundaki en büyük sürprizlerden birine imza atmıştı. O dönem City’nin başında da tanıdık bir isim vardı: Euro 2020 çeyrek finalinde İtalya ile Belçika’ya rakip olacak Roberto Mancini.

Mancini’nin futbolda fark yaratan teknik direktörlerden biri olduğunun altını çizen Martinez, bu buluşmaya dair ise Goal’e şunları söyledi: “Belki o maçı çoktan unutmuştur!”

“Mancini’nin İtalya ile başardıkları gerçekten çok güzel bir örnek teşkil ediyor. 31 maçtır yenilmiyorlar ve bu büyük bir başarı. Hangi oyuncu oynarsa oynasın, ne yapacağını bilerek sahaya çıkıyor. İtalya’da yaptıklarını övmekle bitiremem."

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