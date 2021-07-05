Fenerbahçe'de Vitor Pereira sahaya indi, toplantı yaptı

​Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren sarı-lacivertli ekip, buradaki ilk çalışmasını yaptı.

Bu, aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın da ikinci döneminin ilk antrenmanıydı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleşti.

Pereira'nın yardımcıları da göreve başladı

Portekizli teknik adam, antrenmandan önce futbolcularla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı.

Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Antrenmana, milli takım kamplarına katılan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı olan Nabil Dirar katılmadı.

İdmanda ne çalışıldı?

Topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı söylendi.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlarda bulunan oyunculardan yerli isimlerin çarşamba günü takıma katılması bekleniyor. Yabancı futbolcular ise daha sonrasında kampa gelecek.

Fenerbahçe, salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Pereira ne söylemişti?

Daha önce 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Portekizli hoca, İstanbul'a geldiğinde şu yorumu yaptı:

"Gerçekten buraya geri döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum.

"Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur.

"Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikâyeyi tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz."

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