Barcelona'nın yıldızları Griezmann ve Dembele ırkçılık yaptı mı?

Fransız yıldızlar, 2019 yılında çekilen ve yeni ortaya çıkan videolardaki söylemleri nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar.

Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin başı dertte. Barcelona'nın iki Fransız yıldızı, ırkçılıkla suçlanıyor.

İkilinin, 2019'da sezon öncesinde iki videosu ortaya çıktı. Griezmann, videoların yayılması üzerine her zaman her türlü ayrımcılığa karşı olduğunun altını çizdi.

Videolarda ne söylendi?

Son günlerde yayınlanan iki videodan ilki, Fransa Milli Takımı'ndan da takım arkadaşı olan Griezmann ve Dembele'ye ait. Yer ise bir otel odası.

İki futbolcu, futbol oyunu olan Pro Evolution Soccer'ı oynama amacıyla konsolu çalıştırmak için mücadele ederken, otel personeli yardıma geliyor.

Dembele'nin, onlara yardıma gelen personel hakkında şu sözleri söylediği duyuluyor:

"Bütün bu çirkin yüzler sırf PES oynayabilmek için. Utanmıyor musunuz?

"Bu nasıl bir geri dildir? Ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?

Bir başka videoda ise bu kez Griezmann konuşuyor. Dembele ve Umtiti ile birlikte havuz başında dinlenen yıldız futbolcu, "Ching chong" derken yakalanıyor.

Griezmann nasıl yanıt verdi?

Dünya şampiyonu futbolcu, ırkçılık suçlamalarına Twitter'dan yayınladığı şu mesajla cevap verdi:

"Ben her zaman herhangi bir ayrımcılığa karşı çıktım.

"Son birkaç gündür bazı insanlar beni olmadığım biri gibi göstermek istediler. Hakkımda yapılan suçlamaları kesin olarak reddediyorum ve Japon arkadaşlarımı kırdıysam özür dilerim."

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Dembele ne söyledi?

24 yaşındaki kanat oyuncusu, söylemlerin ayrımcılık olduğu yönündeki yorumları reddetti ve Instagram'da şu sözleri yazdı:

"Bu olay Japonya'da oldu. Gezegenin herhangi bir yerinde olsaydı da ben aynı ifadeleri kullanırdım.

"Bazen bu tür ifadeleri, kökeni ne olursa olsun, arkadaşlarıma karşı özel olarak kullanıyorum. Ancak videonun, bu görüntülerde bulunan insanları rahatsız edebileceğini de tahmin edebiliyorum.

"Bu nedenle onlara en içten özürlerimi sunuyorum."

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