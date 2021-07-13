Fenerbahçe Andre Ayew'i yeniden transfer etmek istiyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son isim daha önce de Fenerbahçe formasını giyen Ganalı yıldız oldu.

Teknik direktör belirsizliğine Vitor Pereira ile son verdikten sonra transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü. Swansea ile olan kontratının sona ermesinin ardından çok sayıda teklif alan 31 yaşındaki Ganalı yıldızın düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Ayew ne söyledi?

İngiliz basınından 90min'de yer alan habere göre Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace'a transfer olması beklenen Ayew, kariyerinin son dönemindeki yeni durağına karar vermeden önce düşünmesi gerektiğini söyledi:

"İngiltere, Fransa veya İtalya gibi üst düzey liglerde oynamak için gerekli şeylere sahip olduğumu hissediyorum. Şu anda herhangi bir karar vermedim. Körfez ülkeleri ve Asya'dan da teklifler alıyorum.

"Bu yüzden acele etmeme gerek yok. Vereceğim karar sadece beni değil milli takımımı da etkileyecek bu yüzden en doğru kararı vermeliyim. Zaman ayırıp bütün teklifleri masaya yatıracağım."

Fenerbahçe ile yoğun görüşmeler

Galler basınından South Wales Evening Post'ta yer alan habere göre son haftalarda Celtic, Fenerbahçe ve Newcastle United ile oldukça yoğun görüşemelerde bulunduğu öne sürülen Ayew'in yeni takımı kısa bir süre içerisinde netleşecek.

Ganalı yıldız 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış ve rakip filelere 5 gol gönderse de takımını şampiyonluk yarışına sokamamıştı.

Son iki sezonda Swansea formasıyla sezonu çift haneli gol sayılarıyla kapatan Ayew buna rağmen takımının Premier Lig vizesi almasını sağlayamadı. Geride bıraktığımız sezonda 16 gol atan ve ligin en etkili hücum silahlarından biri olan Ayew, Swansea'ye Ocak 2018'de 23 milyon euro karşılığında West Ham'dan transfer olmuştu.

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