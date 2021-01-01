Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan hastaneye kaldırıldı, Çağdaş Atan isyan etti

Alanyaspor'un kilit isimlerinden Salih Uçan, Kasımpaşa maçının henüz 1. dakikasında talihsizlik yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu ancak henüz ilk dakikada Salih Uçan'ı kaybetti.

Alanyaspor'un etkili isimlerinden milli futbolcu 1. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Salih Uçan nasıl sakatlandı?

Karşılaşmanın ilk dakikasında Salih Uçan, Haris Hajradinovic ile girdiği hava topu mücadelesinde yüzüne bir darbe aldı ve yerde kaldı.

Devamında sağlık ekipleri oyun alanına geldi ve futbolcuya müdahale edildi.

Sedyeyle kenara alınan Salih Uçan elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sakatlığın ardından Davidson oyuna girdi.

Çağdaş Atan ne dedi?

Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın sakatlığı sonrası dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Atan, hakem Emre Kargın'a "Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!" sözleriyle isyan etti.

Karşılaşmanın ardından da konuşan başarılı çalıştırıcı, yıldız oyuncuyla ilgili bilgi verdi.

"Salih'in elmacık kemiğinde bir kırık görünüyor. Durumunun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. Cerrahtan haber bekliyoruz. Kendisine geçmiş olsun diyorum."

Salih Uçan bu sezon ne yaptı?

Alanyaspor'daki ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki futbolcu bu sezon istikrarıyla dikkat çekti.

Süper Lig'de 35 maça çıkan Salih Uçan attığı 2 golün yanı sıra 6 asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı veren oyuncu sezon başında Avrupa Ligi ön elemesindeki Rosenborg maçında da forma giydi.

Adı sık sık transferle anılan, büyük kulüplerin radarındaki Salih Uçan'ın Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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