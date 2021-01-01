Juventus'ta Andrea Pirlo için kader haftası

İtalyan basını Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Juventus'ta Andrea Pirlo döneminin bitebileceğini öne sürdü.

Serie A'da lider Inter'in 13 puan gerisine düşen son dokuz sezonun şampiyonu Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor.

Ligde dördüncü sırada yer alan ve beşinci Milan ile eşit puana sahip olan siyah-beyazı takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmama tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Pirlo'nun da sezonu tamamlayamama ihtimali bulunuyor.

Sezon Tudor ile tamamlanabilir

İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre 33 maç sonunda 66 puan toplayan Juventus ligde bu hafta deplasmanda karşılaşacağı 11. sıradaki Udinese'yi mağlup edemezse Andrea Pirlo dönemi ligin sonu beklenmeden bitecek.

Ligde oynadığı son üç maçta iki galibiyet elde eden Udinese, geçtiğimiz hafta Benevento deplasmanında 4-2'lik skorla kazanırken, sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalyan ekibinin yolunu tutan Tolgay Arslan bu sezonki üçüncü golüne imza atmıştı.

Ligde oynadığı son üç maçta bir galibiyet alabilen Juventus'ta Pirlo'nun görevine son verilmesi halinde sezon bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran yardımcı antrenör Igor Tudor ile tamamlanacak. Tudor Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir süre Serie A'da Udinese'yi çalıştırmıştı.

Şampiyonlar Ligi belirleyici olacak

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde Pirlo'nun da takımın başında bulunacağını söylemişti.

Paratici'nin bu sözleri Juventus'un sezonu ilk dört içerisinde tamamlayaması halinde Pirlo'nun görevine son verileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Öte yandan Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması halinde gelecek yaz Cristiano Ronaldo'nun satışına onay vereceği öne sürüldü.

Kariyerinin son bölümünde Devler Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Ronaldo'nun altıncı Şampiyonlar Ligi zaferi için Manchester United veya PSG'ye transfer olabileceği öne sürülüyor.

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