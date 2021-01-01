Barcelona'nın yolları tıkandı! Gerard Pique: Başka seçeneğimiz yok

Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona farkı kapatıp La Liga'da işleri tersine çevirme fırsatı yakaladı ancak mutlak galibiyet şart.

Valencia'yı 3-2 yenerek şampiyonluk umutlarını ayakta tutan Barcelona'nın yıldızı Gerar Pique, Atletico Madrid'i yenmekten başka çarelerini olmadığını söylüyor.

Real Madrid ile aynı puanı paylaşan Katalan devi, Diego Simeone'nin öğrencilerini devirmenin yanı sıra kayıpsız yoluna devam etmek zorunda.

Barcelona şu anda lig tablosunda üçüncü sırada ve Gerard Pique seçeneklerinin kalmadığını itiraf ediyor.

Gerard Pique ne söyledi?

Movistar'a konuşan Gerar Pique, şampiyonluğun asıl hedefleri olduğunu bir kez daha vurguluyor.

"Granada'ya karşı beklemediğimiz bir yenilginin ardından Valencia deplasmanını kazandık.

Sonuna kadar savaştık. Hala savaşın içindeyiz ama şu anda yarıştayız ve amaç buydu."

"Maçları daha erken kapatmak istiyoruz. Golden gole analiz etmeliyiz, kalemizde daha az şans buluyorlar ama sorun şu ki tüm şutlar içeri giriyor."

"Sadece kazanma fikriyle Atletico Madrid maçına hazırlanıyoruz. Bu bizim elimizde. Kazanmalıyız, başka seçenek yok."

Barcelona'nın yarası

Barcelona'nın Granada'ya mağlup olması şampiyonluk yarışı iplerini Atletico Madrid'in eline verdi.

Pazar günü Valencia'yı yenerek iddialarını korudular ancak rakiplerini geride bırakmak için yolun geri kalanını kayıpsız tamamlamalılar.

Real Madrid ile eşit puana sahip Barcelona 74 puanla üçüncü sırada. Atletico Madrid'in ise 76 puanı var.

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