Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kiralık olarak gönderiyor

Bundesliga ekibi, genç golcünün Hollanda'da gelişim sağlamasını istiyor.

Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan transfer ettiği Ali Akman'ın daha çok gelişmesini istiyor.

Bu doğrultuda hareket eden Bundesliga ekibi, genç golcüyü Hollanda Eredivisie'den NEC Nijmegen'e kiralama kararı aldı.

Alman kulübü, Ali Akman’ı oyuncu geliştirme alanında iş birliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

Ali Akman'ın Bursaspor kariyeri

İnegölspor altyapısından yetişen Ali Akman, 2018'de Bursaspor'da A takıma çıkma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon transfer yasağı olan Bursaspor, birçok genç futbolcuyu oynatmak zorunda kaldı ve Ali Akman da bunlardan bir tanesiydi.

Kısa sürede etkili bir performanns sergileyen 19 yaşındaki forvet, dikkatler üzerine çekti.

Yeşil-beyazlı formayla, bir önceki sezon dahil olmak üzere toplamda 52 maça çıkan Ali Akman, 16 gol atıp beş de asist yaptı.

Transfer süreci nasıl gelişti?

Bursaspor ile sözleşmesinin son senesinde olan genç golcü, yeşil-beyazlı kulübün kontrat teklifini kabul etmedi.

Bu esnada hem kulüple hem de Bursasporlu taraftarlar ile gerilim yaşayan Ali Akman, henüz sezon sona ermeden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.

Bir süre Bursa'da kalarak özel idmanlara devam eden genç futbolcu, daha sonra Almanya'ya giderek Frankfurt ile idmanlara başladı.

Ali Akman, şubat ayında Goal Türkiye'ye verdiği özel röportajda şunları söylemişti:

"Adi Hütter beni aradı. Frankfurt’ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Orada herkesin kalbini ortaya koyduğunu da ekledi.

"Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum.

"Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır.

"Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar."

Genç golcü, şimdi tıpkı Enes Ünal gibi kendisini Hollanda'da geliştirmeyi umuyor ve Bundesliga'ya daha güçlü dönmeyi hedefliyor.

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