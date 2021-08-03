Fransız sağ bek, akşam saatlerinde siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

Son şampiyon Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen isim, Rachid Ghezzal.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Cezayirli sağ kanatın önümüzdeki sezon akıbetinin ne olacağın henüz net değil.

Şu anda Leicester kampında olan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş tüm şartları zorluyor. Bunun yanı sıra Galatasaray da oyuncunun peşinde ve Fatih Terim, bunu doğruladı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Kartal'ın yeniden anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'den bir çıkış geldi.

Ne söylendi?

Fransız sağ bek, salı günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Rachid Ghezzal'ı etiketleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Come to Beşiktaş" yazarak eski takım arkadaşını yeniden Dolmabahçe'ye çağırdı.

Rosier, bu paylaşımı kısa süre içinde kaldırdı ve daha sonra Ghezzal ile olan fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Beşiktaş'ın tweeti ne anlama geliyor?

Rosier'in bu hamlesinden birkaç dakika sonra ise Beşiktaş'ın resmî Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, "Kimsede olmayan sağ bek fotoğrafı arıyoruz" tweetini attı.

🤔 Kimsede olmayan sağ bek fotoğrafı arıyoruz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 3, 2021

Bunun üzerine Rosier, paylaşımın altına kendi fotoğrafını gönderdi.

Rosier ve Beşiktaş kulübünün bu paylaşımları, Rachid Ghezzal'ın yakın zamanda açıklanacağına dair spekülasyonları artırdı.

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