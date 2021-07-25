Dört büyüklerin hazırlık kamplarına dair detaylar, Goal Türkiye'de.

2021-22 sezonu öncesi tüm takımlar kamplarını sürdürüyor. Bazı takımlar hazırlık maçlarına başlarken bazıları ise henüz bunu gerçekleştirmedi.

Beşiktaş'ın hazırlık kampı nasıl geçiyor?

Son şampiyon Beşiktaş, henüz hazırlık maçı yapmadı.

Normal şartlarda 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspamya'nın Alicante şehrinde kamp yapacağını açıklayan siyah-beyazlılar, vaka sayısındaki artış sebebiyle kampın iptal edildiğini duyurdu.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında 27 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz'da yine Nevzat Demir Tesisleri'nde bu kez Kayserispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık kampı nasıl geçiyor?

Yeni sezona Vitor Pereira ile giren sarı-lacivertliler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapılacak kampı, vaka artışları sebebiyle iptal eden Fenerbahçe şu ana kadar iki hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe 2-0 Csikszereda: 15 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda Romanya ekibi Csikszereda ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 26. dakikada Sinan Gümüş ve 67'de Serdar Aziz'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Üçlü savunma kurgusunu tercih eden Vitor Pereira'nın, ilk hazırlık maçında tercih ettiği ilk 11 şu şekilde oldu:

Portekizli teknik direktör, ikinci yarıda kaleci Berke hariç tüm oyuncuları değiştirdi ve 3-4-1-2 dizilişni tercih etti. Mesut Özil, 56. dakikada Caner Erkin'in yerden ortasında ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu fakat gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Pereira'nın ikinci yarıda çıkardığı takım şöyleydi:

Fenerbahçe 4-2 Kasımpaşa: Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçını ise 19 Temmuz'da yine Topuk Yaylası'nda, Kasımpaşa ile oynadı. Yine her ikii yarıda da üçlü savunma ile oynayan Fenerbahçe, rakibini İrfan Can Kahveci (p), Samatta, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında özellikle İrfan Can Kahveci'nin iyi oyunu dikkat çekti.

Birinci bölgede oyun kurulumu görevini Szalai üstlenirken, ikinci bölgede insiyatifi İrfan Can Kahveci aldı ve rakip savunma arkasına attığı derin toplarla oldukça etkili oldu. Samatta'nın golünde ara pasını atan da İrfan'dan başkası değildi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki ilk 11'i:

Sarı-lacivertlilerde ikinci yarı ilk 11 tamamen değişti ve Luiz Gustavo, stoperde oynadı.

Pereira'nın ikinci yarıdaki ilk 11 tercihi şu şekildeydi:

Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele, İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak.

Galatasaray'ın hazırlık kampı nasıl geçiyor?

Yeni yönetimle yeni sezona giren ve Fatih Terim ile yoluna devam eden Galatasaray, PSV Eindhoven maçından önce iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Galatasaray 2-1 Dinamo Bükreş: Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında 27 Haziran'da Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in öğrencileri, Romanya temsilcisini Aytaç Kara'nın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Dinamo Bükreş'in golünü ise Nemec kaydetti.

Galatasaray'da özellikle Feghouli'nin performansı, bu maç özelinde dikkat çekti. Babel'e attığı anahtar paslar ve Hollandalı oyuncu ile uyumu oldukça iyiydi. Ömer Bayram da performansıyla dikkat çeken bir başka isim oldu.

Fatih Terim, Dinamo Bükreş karşısında şu ilk 11'i tercih etti:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed 9. dakikada sakatlanıp kenara gelirken, Mısırlı oyuncunun yerine Ali Yavuz Kol oyuna dahil oldu.

Devre arasında Oğulcan'ın yerine Arda Turan, Babel'in yerine Sekidika oyuna girdi.

İkinci yarıda Feghouli'nin yerine Emre Taşdemir, Yunus Akgün'ün yerine Emre Kılınç ve Ali Yavuz Kol'un yerine de Erkan Süer oyuna dahil edildi.

Galatasaray 4-2 Kasımpaşa: Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırık maçını yine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, bu kez Kasımpaşa ile yaptı.

Fatih Terim'in öğrencleri, rakibini Ömer Bayram, Oğulcan, Aytaç ve Emre Akbaba'nın golleriyle 4-2 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golleri ise Brecka ve Ahmet Engin'den geldi.

Terim, Kasımpaşa karşısında şu ilk 11'i tercih etti:

İlk golde Yunus Akgün'ün mükemmel derin topu beğeni toplarken, ikinci golde de Arda Turan'ın yaklaşık 60 metreden yaptığı asist dikkat çekti. Aytaç Kara, frikikte topun baraj çarpmasıyla birlikte yine gol sevinci yaşamayı başardı.

Fatih Terim, devre arasında ilk 11'i tamamen değiştirdi ve ortaya şöyle bir tablo çıktı:

İlk maçın en iyilerinden bir olan Feghouli, Emre Akbaba'nın golünde iyi bir orta yaparak ilk maçta yapamadığı asisti bu kez yapmış oldu.

PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray: Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibine Eren Zahavi (3) ve Mario Götze'nin (2) golleriyle 5-1 mağlup oldu. Aslan'ın tek golünü Emre Kılınç kaydetti fakat bu gol yeterl olmadı.

Üçlü savunmayı tercih eden Teknik Direktör Fatih Terim, bunun meyvesini alamadı ve Galatasaray maç boyunca savunmada güven vermedi.

Fernando Muslera'nın henüz 2. dakikada yaptığı hata ve bununla bağlantılı gelen gol, sarı-kırmızılıların demoralize olmasına sebep oldu.

Galatasaray'ın, PSV Eindhoven karşısındaki ilk 11'i şöyleydi:

Fatih Terim, 60. dakikada Arda'nın yerine Feghouli'yi, Babel'in yerine Mohamed'i ve Alpaslan'ın yerine de Yunus Akgün'ü oyuna aldı.90. dakikada ise Kerem'in yerine Falcao, Emre Kılınç'ın yerine de Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz'da İstanbul'da PSV Eindhoven ile rövanş maçına çıkacak.

Trabzonspor'un hazırlık kampı nasıl geçiyor?

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve bu sezona Hamsik, Gervinho transferleri ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, şu ana kadar üç hazırlık maçı yaptı.

Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor: Üç karşılaşmayı da İstanbul'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'de oynayan bordo-mavililer, ilk maçta 14 Temmuz'da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini Koita, Berat, Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. Ümraniyespor'un gollerini ise Del Valle ve Fuat Bavuk (2) kaydetti.

Avcı, ilk yarıda yedek ağırlıklı olan şu ilk 11'i tercih etti:

İkinci yarıda yeni transferlerden Koita ve Gervinho fileleri havalandırırken bir başka yeni transfer Bruno Peres ise Koita'nın attığı golün asistini yapan isim oldu.

Trabzonspor'un beş golün dördünü kafayla atması dikkat çekerken, iki gol de kornerden geldi.

Abdullah Avcı'nın ikinci yarıda oyuna sürdüğü ilk 11 şu şekildeydi:

Trabzonspor 1-0 Bandırmaspor: Bordo-mavililer, Ümraniye maçının ardından 22 Temmuz'da bir başka TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 35. dakikada Djaniny'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İdeal ilk 11 ile sahada olan bordo-mavililer, sahaya şu şekilde dizildi:

Bordo-mavililerde değişiklikler 64. dakikada geldi. Erce'nin yerine Taha, Yunus'un yerine Koray, Nwakaeme'nin yerine Faruk Can, Gervinho'nun yerine Tunahan, Trondsen'in yerine Flavio, Bakasetas'ın yerine Koita, Djaniny'nin yerine de Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

75. dakikada ise Vitor Hugo - Hüseyin Türkmen, Berat - Murat Akpınar, Bruno Peres - Serkan Asan, Edgar Ie - Atakan değişiklikleri yapıldı.

Özellikle ilk yarıda Gervinho'nun istekli oyunu ve çalımları dikkat çekti.

Trabzonspor 0-0 Başakşehir: Abdullah Avcı'nın öğrencileri, üçüncü hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Genel olarak 90 dakika boyunca tempo düşüktü ve özellikle Başakşehir, iyi savunma yapıp Trabzonspor'a pek alan vermedi.

En net gol pozisyonu 78. dakikada yaşandı. Gervinho'nun yaptığı yerden ortaya Djaniny ön direkte dokundu ama kaleci Mert topu ayağıyla çıkardı.

Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki yedek ağırlıklı ilk 11'i şöyleydi:

İlk yarıda Abdülkadir Ömür, sahte 9 rolünde oynadı. Devre arasında Erce oyundan çıktı ve Uğurcan Çakır kaleyi devraldı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında ise Abdulah Avcı, 10 değişiklik yapıp ideal ilk 11'e döndü. Marek Hamsik de böylece ilk kez Trabzonspor formasını giymiş oldu.

59. dakikadan sonraki ilk 11 şu şekideydi:

Trabzonspor, 26 Temmuz'da saat 19.00'da Hasan Doğan Mill Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.