ÖZEL RÖPORTAJ | Frankfurt'un yeni gözdesi Ali Akman: Adi Hütter beni bekliyor

Bursaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Frankfurt ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Ali Akman, Alman kulübün hocasının kendisine güvendiğini söyledi.

Ali Akman, son dönemde Türkiye'deki futbolseverleri en çok heyecanlandıran oyuncuların başında geliyor.

Türkiye'nin en güçlü altyapı tesislerinden biri olan Vakıfköy'de eğitimini alan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla sergilediği performans ile göz doldurdu. Bu sezon çıktığı 18 maçta rakip filelere 10 gol bırakan Ali, henüz 18 yaşında olmasına rağmen milli takımlarda ve Bursaspor'da toplamda şimdiden 145 gole ulaştı.

Birçok Avrupa kulübünün, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sıraya girmesi, onun bu çıkışının tesadüf olmadığını, bünyesinde büyük bir potansiyeli barındırdığını kanıtlar nitelikteydi. Nitekim Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Ali'yi 4 yıllığına kadrosuna katarak böylesine büyük bir potansiyeli diğer takımların elinde kapmış oldu. Eğer onu doğru işlerlerse, Ali'nin Avrupa'da daha büyük ses getireceği kesin.

Manchester City'den Atalanta'ya kadar birçok kulübü peşine takan Türk futbolunun yükselen değeri, Frankfurt'a transferi hakkında Goal Türkiye'ye açıklamalarda bulundu ve ortaya güzel bir söyleşi çıktı.





Neden Almanya’yı seçtin?

Aslında İtalya ve İspanya’dan da teklifler vardı. Atalanta, Valencia gibi. Manchester City çok ciddi bir adaydı. Tercih yapmam gerekiyordu. Bir ara aklım Manchester City'e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek çok da zor olmadı. Adım adım ilerlemek istedim. Almanya’da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm. Almanya, genç oyuncuların mutlaka gitmesi gereken bir yer. Ozan Kabak ile görüştüm, ‘Hiç düşünme bile. Almanya’ya gittiğinde farkı daha iyi anlayacaksın’ dedi. Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya’nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum.

Kendine benzettiğin veya idol olarak gördüğün bir oyuncu var mı?

Açıkçası tam bir Roberto Firmino hayranıyım. Sürekli onun videolarını izliyorum. Gerçekten başka seviyede bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Lautaro Martinez'i de çok beğenerek izliyorum. Bunların dışında tabii ki Kun Agüero. Özellikle Adana Demirspor'a attığım aşırtma golü, 'Agüero golü' olarak nitelendirildi ve bu da benim hoşuma gitti. Benim de oyun tarzım, Kun Agüero'ya benziyor.

Bakıldığı zaman tek dezavantajlı yanın fiziksel yapın olarak görünüyor, ne dersin?

Aslında tam da o yüzden sevinçliyim. Çünkü bu eksiklik benim elimde olan bir şey değil ve tamamen yaşa bağlı. Yaşım ilerledikçe gelişeceği için o konuda içim rahat. Ben diğer kısımları hallettikten sonra, fizik için doğru gelişimi de kaydedeceğimi düşünüyorum. O yüzden o konuyu çok fazla kafaya taktığımı söyleyemem. Her şeyin bir zamanı var.

Frankfurt'a transfer sürecin nasıl gelişti, kimlerle konuştun?

Adi Hütter beni aradı. Frankfurt’ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Orada herkesin kalbini ortaya koyduğunu da ekledi. Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum.



Frankfurt’tan sonraki gelişimini nasıl görüyorsun, uzun vadedeki hedeflerin neler?

Frankfurt’ta iyi bir takım var. Öncelikle orada güzel bir hava yakalayıp Frankfurt forması ile Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Orada eğitimimi tamamladıktan sonra uzun vadede İngiltere Premier Lig’e veya La Liga’dan üst düzey takımlara gitmek isterim. Liverpool, Real Madrid ve Barcelona gibi. Barça olursa mükemmel olur. O seviyelere çıkmak tabii ki kolay değil. Ama özgüvenim var. Mental açıdan güçlüyüm ve karşılaşacağım zorlukların farkındayım. Buradan en önemli nokta her geçen gün daha fazla çalışmak.

Bursaspor'da etkilendiğin bir hoca oldu mu?

Kesinlikle Yalçın Koşukavak. Benim şu ana kadar gördüğüm en iyi taktisyen. Bakıldığında Pep Guardiola'nın oynattığı oyunu Türkiye'de oynatmaya çalışıyor. Ama o oyunlar için sezon başında bir takım alıp, iyi bir süre geçirmesi gerek. Ondan çok şey öğrendim. Bir gün mutlaka tekrardan çalışmak isterim.