Milli oyuncu, Serie A'da üçüncü farklı kulüpte forma giyecek.

Juventus'un Türk stoperi Merih Demiral, siyah-beyazlı kulübe veda etmeye hazırlanyor.

Torino ekibinde çok fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, bir başka Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oluyor.

Neler oldu?

Roger Ibanez'i Roma'ya satan Atalanta, stoper takviyesi için çalışmalar yürütüyordu. Bu bağlamda kadrosuna ilk olarak Matteo Lovato'yu katan mavi-siyahlılar, ardından hedefini Merih Demiral olarak belirledi.

Bir süredir süren görüşmelerde sona gelindi. Atalanta, 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla Merih Demiral'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Goal, Juventus'a geri dönen Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, Merih Demiral ile bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

Anlaşılan o ki Türk savunmacı ile yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı.

Merih Demiral Juventus'ta ne yaptı?

23 yaşındaki stoper, Juventus forması ile iki sezonda toplamda 32 maça çıktı.

Torino ekibi ile Serie A'da 21 kez mücadele eden Merih; Şampiyonlar Ligi'nde altı, İtalya Kupası'nda dört ve İtalya Süper Kupası'nda da bir kez sahaya ayak bastı.

Atalanta, Sassuolo ve Juventus'un ardından Türk oyuncunun forma giyeceği üçüncü Serie A takımı olacak.

Editör yorumu

Giorgio Chiellini'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatılması ve Leonardo Bonucci ile Matthijs de Ligt'in gözden çıkarılmasının pek mümkün olmaması, Merih Demiral'ın önünü tıkamış durumdaydı.

Türk stoperin, daha fazla forma şansı giyebileceği bir takıma gitmeye gönüllü olduğu biliniyordu ve bu oldukça doğru bir karar.

Zira futbolda devamlılık, istikrar olmazsa olmaz. Bununla birlikte Gian Piero Gasperini'den öğrenecek çok şeyinin olması da onun için büyük avantaj.

Şu bir gerçek ki artık Atalanta maçları Türkiye'de farklı bir göz ile izlenecek.

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