Danimarka'nın siyah gömlek uğuru: Kaybetmiyorlar

Euro 2020'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek olan Danimarka, Teknik Direktör Kasper Hjulmand'ın siyah gömleğine güveniyor.

Danimarka, Euro 92'deki başarısını tekrarlayıp 2020'de de Avrupa şampiyonu olabilecek mi?

Bu soru, futbolseverlerin aklında gün geçtikçe daha fazla yer etmeye başladı. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak olan Danimarka, kupayı kazanıp Christian Eriksen'e götürme niyetinde.

Bu yolda da en önemli isim doğal olarak teknik direktör Kasper Hjulmand. 48 yaşındaki teknik direktörün ilginç de bir 'gömlek' hikâyesi var. Danimarka'nın hocası, siyah gömleğinin uğurlu olduğuna inanıyor.

Ne söylendi?

49 yaşındaki teknik direktör, ekim 2020'de İngiltere'yi Wembley'de 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği gömleğinin Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de yanında olacağını söyledi.

"İngiltere'ye karşı Wembley'de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra gömleği çıkardım.

"Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmem gerektiğini söylediler. Çek Cumhuriyeti maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdı. Beyaz olmayan bir şey giymeliydim, sebebi de buydu.

"Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley'e gömleğimi getireceğim."



Euro 2020'de yarı finale yükselen Danimarka, çarşamba gecesi saat 22.00'de Wembley'de İngiltere ile final için mücadele edecek.

Danimarka yarı finale nasıl geldi?

Kasper Hjulmand'ın ekibi aslında turnuvaya oldukça şanssız bir giriş yaptı. B Grubu'nda yer alan Danimarka, ilk maçta Finlandiya ile karşılaştı.

Maçın 41. dakikasında Christian Eriksen, topu göğsüyle yumuşattığı anda yere yığıldı ve Inter orta sahasının kalbi durdu.

Sağlık ekipleri uzun süre, bilincini kaybeden oyuncuya kalp masajı yaptı ve Eriksen, Simon Kjaer'in de yardımıyla yaşam mücadelesini kazandı.

Bu korkutucu olayın ardından karşılaşma, saatler sonra kaldığı yerden devam etti ve Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İkinci maçta çok iyi oynamasına rağmen Belçika'ya 2-1 mağlup olan Danimarka, gruptaki son maçında Rusya'yı 4-1 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçen Eriksen'in arkadaşları, çeyrek finalde ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakbi oldu.

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