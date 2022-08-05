Transferi yılan hikâyesine dönen savunma oyuncusu, Stamford Bridge'de mücadele edecek.

Chelsea'de Thomas Tuchel'in harcama çılgınlığı bu yaz da devam ediyor. Maviler, Brighton'dan Marc Cucurella'nın transferini tamamladı. İspanyol defans oyuncusu yaz transfer döneminde en çok talep gören futbolculardan biriydi. Çünkü Manchester City ve Barcelona da onunla ilgileniyordu.

2021 yazında İspanyol ekibi Getafe'den 15,4 milyon sterlin karşılığında Brighton'a gelen Cucurella, bir sene sonra yeniden hareket halinde.

Sol bek, Brighton'da Sezonun Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan harika bir sezon geçirdi.

Chelsea, Cucurella'yı transfer etmek için ne kadar ödedi?

Londra ekibi, bu transfer için Brighton'a 55 milyon sterlin ödedi. Anlaşmada ayrıca potansiyel 7 milyon sterlin de bonus yer alıyor.

Chelsea, Cucucrella'yı nasıl kadrosuna kattı?

Cucurella, yazın başlarında Manchester City tarafından isteniyordu. Ancak kulüp, oyuncuyu 50 milyon sterlin'in altında bir ücrete bırakmaya niyetli değildi. City'nin Brighton'a sunduğu 30 milyon sterlin'lik ilk teklif reddedildi. ardından 40 milyon sterlin'lik iyileştirilmiş teklif de reddedildi.

Barcelona da 24 yaşındaki oyuncunun taliplilerinden biriydi ve Katalonya'dan geldiği için La Liga takımına geçmeye sıcak bakıyordu. Ancak Brighton, bonservis ücretini düşürmediği için anlaşma gerçekleşemedi. Chelsea ise bu tutarı ödemeyi kabul etti.

Müzakereler sırasında Brighton da Chelsea'nin genç oyuncusu Levi Colwill'i kadrosuna katmak için bastırıyordu ve bu anlaşma da şimdi tamamlandı.

Cucurella, Chelsea'de nerede oynayacak?

Cucurella, Chelsea'de sol bek pozisyonunda sorunsuz bir şekilde yer alabilir. Ancak, 2021-22 sezonunda sakatlıklarla gölgelenen bir sezonun ardından gücünü yeniden kazanmaya çalışacak olan Ben Chilwell ile sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Chelsea'nin sezon öncesi Amerika Birleşik Devletleri kampının bir parçasıydı ve geri dönmek için hazır görünüyordu.

Marcus Alonso, sol bek pozisyonu için bir başka aday. Tuchel'in güvenilir oyuncularından biridir ve sezon öncesinde bir hayli kullanıldı.

Ancak Alonso'nun adı, Barcelona ile anılıyor.