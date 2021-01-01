Beşiktaş'ta Salih Uçan transferi imzaya kaldı

Geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sezonun en etkili orta saha oyuncularından biri olan Salih Uçan ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon hem unvanını korumak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Salih Uçan'ın siyah-beyazlı takımla üç senelik sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre göre yıllık sekiz milyon lira garanti ücret kazanacak olan Salih'in ayrıca maç başı ücreti de kazanacak. Beşiktaş'ın transferi resmen duyurmak için Salih'in Alanyaspor ile olan kontratının bitmesi için 31 Mayıs'ı beklediği vurgulanırken, Salih Uçan böylece yeniden İstanbul'a dönmüş olacak.

2012-2013 sezonunda Bucaspor'dan büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Salih ilk sezonunda 26 maçta şans bulurken özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Alanyaspor'da kendini buldu

2014-2015 sezonunda iki seneliğine Roma'ya kiralanan Salih, 2019-2020 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda Çağdaş Atan yönetiminde Alanyaspor formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiren 27 yaşındaki oyuncu, ligde şans bulduğu 35 karşılaşmada 2 gol ve 6 asistle oynarken, yeniden büyük takımların transfer listesine girdi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisine rağmen Beşiktaş'ı tercih eden yıldız oyuncu, Şenol Güneş tarafından Türkiye'nin Euro 2020 kadrosuna davet edilmemişti.

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