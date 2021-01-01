ÖZEL RÖPORTAJ | Okay Yokuşlu: Premier Lig'de kalmak istiyorum

West Bromwich ile kiralık sözleşmesi sona eren Celta Vigolu oyuncu, kariyerini Ada'da sürdürmek istediğini söyledi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden yeteneklerden biri olan Okay Yokuşlu, kuşkusuz kariyerinin zirve dönemini yaşıyor.

Kayserispor'daki performansıyla Trabzonspor'un; bordo-mavililerdeki performansıyla da Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 27 yaşındaki orta saha, 2018 yılında 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında La Liga ekibi Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

İspanya'da başarılı bir 2,5 sezon geçiren Okay, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralandı. Sam Allardyce, onu ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı ve Okay, orta sahadaki dinamizmiyle takımın oyun kalitesinin yükselmesinde pay sahibi oldu.

West Bromwich Albion, sezonu 26 puanla 19. sırada tamamlarken Okay Yokuşlu'nun kiralık sözleşmesi sona erdi ve Türk orta saha, Euro 2020 için Antalya kampının yolunu tuttu.

Goal Türkiye'ye konuşan Okay Yokuşlu, transferiyle ilgili son durumu, Premier Lig'i, La Liga'yı, Sam Allardyce'ı, Euro 2020'yi ve birçok konuyu değerlendirdi.

"Celta Vigo, transferime izin verebilir"

Malum, Okay'ın West Browmich ile kiralık sözleşmesi sona erdi. Celta Vigo ile de 2023 yılına kadar kontratı mevcut. İspanyol basınında Celta'nın maddi krizde olduğu ve bazı değerli oyuncuları mecburen elden çıkarabileceği de son zamanlarda yazıldı.

Türk orta saha, tüm bu konular ışığında geleceğiyle illgili şunları söyledi:

"Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler.

"Kulübün menfaati doğrultusunda bir karar vereceklerdir. Öncelikle net bir teklifin olması gerekiyor. Kulübümden bu konu hakkında bir bilgi gelmedi. İlerleyen günlerde bu konu hakkında gelişmeler olacaktır.

"Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem şu an itibariyle yok. Benim hedefim kalabildiğim kadar yüksek seviyelerde kalıp Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum.

"Premier Lig'den teklif gelir mi bilemiyorum ama benim için çok verimli geçen bir ikinci yarı oldu. Tabii ki orada kalmak isterim. İngiltere'de yaşadığım tecrübeler gayet güzel geçti. Benim de mutlu olduğum bir ikinci devre oldu. Ama tabii hayatın neler getireceğini bilemeyiz."

"Taktiksel zenginlik açısından Avrupa'nın gerisindeyiz"

Okay, Süper Lig'in ardından hem La Liga, hem de Premier Lig deneyimini yaşadı. 27 yaşındaki orta saha, iki büyük ligi kıyaslarken bir yandan da Süper Lig'in taktiksel açıdan biraz geri kaldığına yönelik söylentilere hak veriyor.

"La Liga ve Premier Lig'i kıyasladığım zaman La Liga daha çok pas oyununa ve taktiksel oyuna dayalı bir lig. Premier Lig ise teknik ve daha çok fiziksel açıdan, oyunun daha direkt oynandığı fizik gücünün ön plana çıktığı bir lig.

"Bu iki ligde kendime en çok kattığım şeyler pozisyon bilgisi ve oyun disiplini diyebilirim. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.

"Tabii ki Süper Lig'de de taktiksel olarak çok iyi hocalarımız ve takımlarımız var. Ama genel itibariyle baktığımızda, ligimizin taktiksel zenginlik konusunda geride kaldığı fikrine ben de katılıyorum

"Taktiksel olarak ve taktik disiplin olarak Avrupa takımlarının bunu daha iyi gerçekleştirdiğini söyleyebilirim."

Okay, son dakikalarda yenilen gollerin West Bromwich'in bu sezon küme düşmesinde önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

"Takımın küme düşmesinin sebepleriyle ilgili, sezonun ilk yarısı için bir değerlendirmede bulunmam tabii ki kolay değil. Çünkü çok fazla takip etme şansım olmadı.

"Ancak takım arkadaşlarım ile bu konu hakkında konuştuğumda, son dakika yenilen gollerin ve ufak detayların bu sonucu doğurduğu kanısına vardım.

"Bazen çok iyi oynadığımız maçlarda kaybedilen puanlar oldu, bu tarz detaylar sene sonunda pahalıya mal olabiliyor."

"Sam Allardyce ile çalışmak çok güzel bir duyguydu"

27 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin en tecrübeli menajerlerinden biri olan Sam Allardyce hakkında ise gayet olumlu sözler söyledi.

"Sam Allardyce çok tecrübeli. Bilgili ve ligde tanınan, sempati duyulan bir menajer. Onunla çalışmak çok güzel bir duyguydu. Onunla tanıştığım için çok memnunum. Futbolcularla ilişkisi gayet yakın ve iyi. Babacan bir tavrı var, iletişimi çok iyi.

"Yeri geldiğinde çok sert direkt uyarılarda bulunabiliyor yeri geldiğinde sizinle sempatik şekilde şakalaşabiliyor. Hocanın oyun anlayışında, rakip kaleye en kısa sürede gitmek var. Katı bir oyun oynattığını kısmen söyleyebilirim. Ama dediğim gibi onun oyun düşüncesi bir an önce kaleye gidip skor üretmek."

"En çok Zaha'ya karşı zorlandım"

İngiltere Premier Lig'deki performansının istikrarlı olduğunu vurgulayan Okay Yokuşlu, Manchetser United maçına ve Wilfred Zaha'ya ise ayrı bir parantez açtı.

"Açıkçası Premier lig'de oynadığım tüm karşılaşmalar çok iyiydi. Ama içlerinden bir tanesini söyleyecek olursam ilk kez oynadığım Manchester United maçını söyleyebilirim. Benim için ilk 11'de başladığım ilk maçtı ve çok heyecanlıydı.

"Chelsea'yi uzun yıllar sonra deplasmanda yenmemiz büyük bir olaydı. O karşılaşmanın da en iyi oynadığım maçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda belirli bir standardı koruduğumuzu düşünüyorum.

"En çok zorlandığım oyuncu ise Crystal Palace'tan Wilfred Zaha oldu. O da fiziksel temasa çok uygun bir oyuncu, karşılıklı çok mücadele ettik iyi bir mücadele olmuştu."

"Taraftarlar Gallagher'ı çok seviyor"

Okay, Chelsea'de oynama hâyâli olan West Bromwich Albion'ın orta saha oyuncusu Conor Gallagher ve eski Galatasaraylı Mbaye Diagne hakkında şu sözleri söyledi:

"Gallagher çok genç ve potansiyelli bir oyuncu. Taraftarlar tarafından da çok seviliyor, ileride çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Diagne de devre arası benimle birlikte takıma katılan isimlerden birisiydi.

"Devre arası yapılan tüm transferlerin takıma katkı sağladığını söyleyebilirim. Diagne de geldiği günden itibaren takıma katkı veren isimlerden biri oldu."

"Ozan Kabak potansiyelini ortaya koydu"

Tecrübeli orta saha, Liverpool'da yarım sezon kiralık olarak forma giyen ve son günlerde İngiliz ekibinde kalıp kalmayacağı konuşulan Ozan Kabak'ın performansını da yorumladı.

"Ozan bence bir kiralık oyuncu olarak bu kadar stoper eksiği olmasına rağmen Liverpool'da başarılı bir yarım sezon geçirdi. Potansiyelini ortaya koyduğunu düşünüyorum.

"Tabii ki Liverpool gibi büyük bir camianın Ozan'ın bonservisini alması onu için de çok iyi olur, ancak onun için en hayırlısı ne ise onun olmasını diliyorum."

Okay, ismi Bayern Münih'le anılan Celta Vigo'daki takım arkadaşı Joseph Aidoo'yu da şu sözlerle yorumladı:

"Aidoo çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi bir profesyonel. O da en iyi yerlerde olmayı hak ediyor, bu sezon da fena bir sezon geçirmedi. Tabii ki böyle büyük kulüplerle anılması da onun için güzel bir şey. Umarım onun için her şey iyi olur."

"Premier Lig bana uygun bir lig"

West Bromwich'teki performansıyla, Celta Vigo'daki dönemine göre daha çok dikkat çeken Okay, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bence La Liga'da da iyi performanslar sergiledim, sadece son zamanlarda yaşadığım sakatlıktan dolayı biraz zorlu geçmeye başladı. Ben sakatlıktan döndükten sonra takım da iyi gidiyordu.

"Daha fazla forma şansı bulmak için başka bir takıma geçme zamanının geldiğini düşündüm. Premier Lig'den de böyle bir teklif gelince bunu kabul edip yeni bir meydan okuma yapmak istedim.

"Belki de Premier Lig'in yapısı, ülkenin kültürü, alışkanlıkları bana daha uygun gelmiş olabilir ancak ben futbolun dilinin bir olduğunu düşünüyorum. Kulübün bana duyduğu güven, takımın ortamı da bu performansta etkili olmuş olabilir."

"İspanya'ya gittiğimde sıfırdan başlamak zorunda kaldım"

Yaşadığı iki şehir olan Vigo ve Birmingham'ı kıyaslayan Okay Yokuşlu, sosyal yaşam anlamında iki ülkeye de çabuk uyum sağladığını vurguladı.

"Açıkçası İspanya'ya adepte olurken çok zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Ama yurt dışına çıkmadan önce İngilizcem belirli bir seviyedeydi. İspanya'ya gittiğimde sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Yine de sosyal yaşam anlamında iki ülkede de sıkıntı çekmedim.

"Sadece İngiltere'de dil sebebi ile daha fazla insanla iletişimde bulunma şansım oluyor.

"Birmingham'ın da Vigo'nun da kendine özel güzellikleri var. Birmingham tabii ki daha büyük bir şehir. Vigo ise daha çok doğal güzelliğiyle ön plana çıkan, yeşil bir şehir. İki şehir de benim için özel."

"Euro 2020'de çok potansiyelli bir kadroya sahibiz"

Euro 2020 kampında bulunan Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın turnuvadaki şansını değerlendirdi ve kadroda, Avrupa liglerinde oynayan birçok oyuncunun yer almasının Türkiye'ye avantaj sağlayacağını söyledi.

"Tabii ki çok potansiyelli bir kadroya sahibiz. Bundan önceki maçlarda da neler yapabilceğimizi gösterdik. İlk hedefimiz grup aşamasında başarılı olmak. Gruptan çıkmak istiyoruz.

"Ondan sonra turnuvanın her sonuca açık olabileceğini düşünüyorum. İnşallah büyük başarılara imza atabiliriz çünkü bu potansiyelimiz var.

"Tabii Avrupa'da oynayan oyuncuların fazla olması bence bir avantaj sağlıyor. Karşılaştığımız rakipler kimi zaman daha önce karşılaştığımız oyuncular olabiliyor. Bu açıdan bize avantaj sağladığını düşünüyorum."