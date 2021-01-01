Hakan Çalhanoğlu için Liverpool devreye girdi

Milan ile henüz kontrat yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri oldu. A Milli Takım kampında bulunan yıldız oyuncu tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanırken görüşmeleri menajeri yürütüyor.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında görüşmeler devam ederken devreye son olarak Liverpool girdi. İngiliz ekibi yıldız oyuncunun menajeri ile temasa geçerken 27 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı.

Resmi teklif henüz yok

Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen ve kadroya önemli takviyeler yapması beklenen Kırmızılar, Hakan Çalhanoğlu'na henüz resmi bir sözleşme önermedi ancak oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun da tutumu bu transferde önemli rol oynayacak. Juventus da milli oyuncuyu kadroya katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon ne yaptı?

Serie A'da bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen milli oyuncu, bu maçlarda dört gol atarken 10 kez de asist yaptı.

Yıldız isim tüm kulvarlarda ise bu sezon 43 maça çıktı. Bu maçlarda dokuz gol atan Hakan 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi.