Şampiyonlar Ligi'ne final-four sistemi mi geliyor?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ve final turları için format değiştirmeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz ay UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde forma değişikliğine gidildiğini açıklamıştı. Bu yeniliğin ardından UEFA, Devler Ligi için radikal bir değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ve final tek bir şehirde oynatmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Geçen sezon koronavirüs salgınından dolayı Lizbon'da sekizli final şeklinde oynanan turnuvanın daha küçük bir versiyonunun yapılması planlanıyor.

Geçen sezon iyi izlenimler verdi

Geçen sezon Lizbon'da gerçekleştirilen sekizli final, heyecan verici maçlara sahne oldu ve izlenme oranı daha yüksekti. Bu verileri göz önüne alan UEFA, formatı dörtlü final şeklinde kalıcı hale getirmenin çalışmalarına başladı.

İstanbul'da dörtlü final olabilir?

Bildiği üzere Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktı. Ancak, koronavirüs salgınından dolayı final Portekiz'in Porto şehrine alındı.

UEFA'nın, 2023 yılında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi finali vereceği söyleniyor.

Avrupa futbolunun patronu, kulüpler düzeyinde kıtanın bir numaralı kupasıda dörtlü final oynatma kararı alırsa İstanbul'da dört takımın yer alacağı bir final organizasyonu düzenlenebilir.