Barcelona'da ikinci Joan Laporta dönemi: "Barcelona tarihinin en önemli seçimi"

2010 yılında Barcelona dünyanın zirvesindeyken başkanlıktan ayrılan Joan Laporta, Katalan devinin yönetimini yeniden devraldı.

Barcelona'da 7 Mart'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin galibi Joan Laporta, Barça'nın başkanlık görevini üstlenecek.

Oyların yüzde 54,3'ünün sahibi olan Joan Laporta rakipleri Victor Font (%30) ile Toni Freixa'yı (%9) rahatçı mağlup etti ve kulübün dümenini ikinci kez yeniden ele aldı.

Joan Laporta'nın dönüşü

Laporta'nın Barcelona başkanlığını üstlendiği ilk dönemde Katalan devi başarılı sonuçlar elde etti.

2003 yılında kulübün başına geçti ve yedi yılın ardından dünyanın en iyi takımını devretti.

Pep Guardiola, Andres Iniesta, Xavi ve Lionel Messi gibi yıldızlarla birlikte çalıştı.

Laporta'nın ikinci dönemi ise daha çetrefilli geçecek.

Mali krizin kucağında olan Barcelona önümüzdeki aylarda harcamalarını kısmak durumunda kalacak.

Ayrıca Lionel Messi'nin önümüzdeki yaz sözleşmesi sona eriyor.

Laporta ilk iş olarak görevinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söylemişti.

Barcelona'nın yeni başkanı, Messi ve çevresiyle bağlantıya geçip geçmeyeceği sorulduğunda ise "Neden yarın? Bu gece konuşabilirim, gece uzun." dedi.

🗳 2021 ELECTION 🗳



Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

Joan Laporta ne dedi?

Joan Laporta, bu seçimleri Barcelona tarihinin en önemli seçimleri olarak görüyor.

"Örnek bir tarzda organize edilen FC Barcelona tarihinin en önemli seçimlerinden."

Ayrıca Laporta, Lionel Messi'nin oy kullanmaş olmasından da memnun.

"Lionel Messi'nin bugün oy vermeye geldiğini görmek, onun yer aldığını görmek çok anlamlı"

"Yirmi yıl önce Barça'nın genç takımıyla ilk kez sahneye çıktı. Dünyanın en iyi oyuncusunun bugün oy vermeye geldiğini görmek, söylediklerimizin açık bir işareti. Leo Barca'yı seviyor."

"Dünyanın en iyi oyuncusu Barça'yı seviyor ve umarım bu Barcelona'da kalacağının bir işaretidir, ki hepimiz bunu istiyoruz."

Victor Font ise TV3'e yaptığı açıklamalarda demokratik bir kampanya süreci geçirdiklerine dikkat çekti.

"Yapıcı bir kampanya süreciydi. Böyle demokratik bir günü kutluyor olmamız ve kazananı tebrik edebilmek Barcelona için güzel şeyler."

"Elbette istediğimiz sonuçlar değil ama bizi destekleyen ve güvenen binlerce Katalan'a teşekkür etmek istiyorum."

Daha fazlası: