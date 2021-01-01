ÖZEL | Joan Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak

Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.

105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. 'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.

Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.

Başkan seçilmesi halinde Messi'yi takımda tutacağından emin olan Laporta, "Messi meselesi stattan daha kolay. Yıldönümünü Messi ile birlikte kutlamak harika olur." dedi.

Daha fazla takım

Messi'yi takımda tutacak en iyi seçenek olduğunu belirten Laporta, "Doğruları söylediğim için onun gözünde güvenilir biriyim. Ona söylediğim her şeyin yerine getirildiğini söylemesi beni gururlandırıyor. Bu da başkan seçilmem için nedenlerden bir tanesi. Kulübün imkanları dahilinde ona neler sunabileceğimizi ve sportif açıdan Leo'nun ne ile ilgilendiğini göreceğiz. Messi Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona ile yeniden kazanmak istiyor, bunun mümkün olacağını ona göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Messi meselesinin kendisi için ana konu olduğunu söyleyen Laporta, Arjantinli yıldızın sezon sonunda kulüpten ayrılması halinde de güçlenmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan adayı, "O dünyanın ve tarihin kesinlikle en iyisi, bu yüzden çok değerli. Mesele Barça için o kadar önemli ki, bu konuda ne gerekiyorsa yapmalıyız. Messi kalmazsa da, yolumuza devam etmemiz gerekecek ve er ya da geç bunu kabul etmek zorunda kalacağız. Futbolda hala uzun bir yolculuğu var ama Barça devam ederken herkesin spor kariyeri bitiyor." dedi.