Pep Guardiola'dan Josep Bartomeu açıklaması: Rahatsız edici bir durum

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski kulübü Barcelona'nın başkanlık seçimleriyle beraber zirveye geri döneceğine inandığını söyledi.

Pep Guardiola, Camp Nou'daki "Barçagate" soruşturması kapsamında eski Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Pazartesi günü gözaltına alınmasını "rahatsız edici" bir durum olarak nitelendirdi.

Pazartesi gününü gözaltında geçiren Bartomeu, ifade vermeme hakkını kullanarak Salı günü geçici olarak serbest bırakıldı.

Bartomeu'nun yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Oscar Grau, Roman Gomez Ponti ve Jaume Masferrer de tutuklandı.

Guardiola, Bartomeu hakkında ne dedi?

Manchester City Menajeri basın toplantısında eski kulübü Barcelona'da yaşanan olaylara değindi.

"Bu rahatsız edici bir durum ama umarım iyi biter,"

"Mahkeme suçlu olduğunu kanıtlayana kadar zaten masumdur."

Öte yandan Guardiola, Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın yarıştığı 7 Mart seçimleriyle birlikte eski kulübüne dair büyük umutları olduğunu açıkladı.

"Bir hafta içinde yeni bir başkanının geleceğinden endişeliyim,"

"Barcelona için zor bir durum ama yeni başkanın önümüzdeki yıllarda liderlik edecek cesarete sahip olması gerekiyor. Dünyanın en iyi kulübüne liderlik edebilir."

"Daha güçlü bir şekilde geri döneceklerinden oldukça eminim. Yeni başkan liderlik ederek taraftarları bir araya getirmeli ve onları asıl oldukları kulüp yapacak olan budur. Umarım onlar için iyi olur."

Guardiola'nın Barcelona bağları

Kulübe 1984'te altyapı oyuncusu olarak katılan Pep Guardiola, Barcelona'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından ve teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pep Guardiola, 2001 yılına kadar Barça'da forma giydi ve beş lig şampiyonluğu kazandı.

İspanyol teknik adam daha sonra 2007'de Barcelona B takımı teknik direktörü olarak kulübe geri döndü ve bir yıl sonra A takım görevini üstlendi.