Atiba'nın Beşiktaş'a sağ bek transferi önerisi Richie Laryea

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir sağ bek ismi gündeme geldi.

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana saha içinde yaptığı büyük katkıyla siyah-beyazlı takımın kazandığı üç şampiyonlukta kilit rol oynayan ve şimdiden efsane oyuncular arasına adına yazdıran Atiba Hutchinson, takımının transfer planlamasında aktif rol oynamaya devam ederken, önerdiği son isim bir sağ bek oldu.

Daha önce MLS'te oynayan vatandaşı Clye Larin'i Beşiktaş'a öneren ve bu sezon 19 gol atarak şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncunun Beşiktaş'a transferinde başrolü oynayan Atiba, bu defa Richie Laryea'yı önerdi.

Larin gibi MLS'te yer alan oynayan Laryea, milli takımda da forma giyiyor.

Rosier transferi zora girdi

Kanada basınından TNS'de yer alan habere göre göre Laryea da Beşiktaş'ta oynayan vatandaşları gibi kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Son dönemde Kanada Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, Toronto formasıyla bu sezon altı maçın tamamına 11'de başlarken, bir gol attı.

Sporting Lizbon'un Valentin Rosier'i bir kez daha kiralamaya yanaşmaması ve transferi için 5 milyon euro talep etmesinden dolayı bu transfer için şimdilik alternatiflere yönelmiş gibi görünen Beşiktaş, Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etmişti.

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