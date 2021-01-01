Beşiktaş transferde Valentin Rosier'in yerine Aurelio Buta'ya yöneldi

Kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile anlaşamayan Beşiktaş, Aurelio Buta için teklif yaptı.

Son düdüğe kadar büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de mutlu sona ulaştıktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da zaman kaybetmeden başladı.

Sporting Lizbon'dan kiralanan ve şampiyonlukta büyük rol alan Valentin Rosier için Portekiz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldı.

O Jogo'da yer alan habere göre 2019'da 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rosier'den zarar etmek istemeyen Sporting Lizbon, Fransız oyuncunun Türkiye'de oldukça iyi geçirdiği sezonu bir fırsat olarak görüyor. Rosier'i daha önce ödedikleri 5 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermek istemeyen Sporting, teklif bekliyor.

24 yaşındaki oyuncuyla özelikle Fransız ve Ukrayna ekipleri yakın ilgi gösteriyor.

Alternatif Aurelio Buta

Öte yandan Rosier'i bonservisle kadroya katması zor görünen ve Sporting'in kiralamaya yanaşmaması nedeniyle alternatifler üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş için Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etti.

Antwerp, satışından Benfica'nın da önemli bir pay alacağı ve bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken, iki tarafın görüşmeleri sürüyor.

Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve üç asist yapan Buta, U16'dan U20'ye dek her yaş kategorisinde Portekiz Milli Takımı'nın formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017'den bu yana Belçika'da top koşturuyor.

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