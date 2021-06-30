Athletic Bilbao'da neden sadece Bask kökenli oyuncular oynuyor?

Athletic Bilbao, 100 yılı aşkın süredir neden yalnızca Bask kökenli oyuncuları kadrosuna katıyor?

İspanya’nın tanınan ekiplerinden Athletic Bilbao, köklü tarihinin yanı sıra yalnızca İspanya’nın kuzeyinde özerk bir bölge olan Bask bölgesinde doğmuş oyuncuları oynatmasıyla biliniyor.

Barcelona ve Real Madrid’le birlikte La Liga’dan hiç küme düşmemiş olan üçüncü takım olan Athletic Bilbao, bu transfer politikasını yüz yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

Peki, İspanyol ekibi bu politikayı neden uyguluyor?

Athletic Bilbao'da neden Bask kökenli futbolcular oynuyor?

Kurulduğu ilk yıllarda Athletic Bilbao’nun İngiltere ile yakın bir bağı vardı ve takımda İngiliz oyuncular da forma giyiyordu.

Ancak İspanyol temsilcisi, 1911 yılında oynadığı Copa del Rey maçında, kurallara uygun olmayan yabancı oyuncu oynattığı gerekçesiyle suçlandı.

Bu olaydan sonra radikal bir karar alan kulüp yetkilileri, yalnızca Bask bölgesinde doğan oyuncuları oynatmaya karar verdi. Ayrıca bu, kulübün yönetmeliğinde yazılı olan bir karar veya zorunluluk değil ancak Athletic Bilbao, bir asrı aşkın süredir bu politikayla hareket ediyor.

8 kez La Liga’yı, 24 kez de İspanya Kupası’nı kazanan Athletic Bilbao, bunları yalnızca Bask doğumlu oyuncularla kazandı.

Aynı bölgenin bir diğer temsilcisi olan Real Sociedad da kulübün ilk yıllarında benzer bir politikayla hareket ediyordu, ancak kulüp yetkilileri ilerleyen zamanlarda bu politikayla diğer kulüplerle rekabet edemeyeceklerini öne sürerek bu yaklaşımı terk ettiler.

Athletic Bilbao taraftarları ise bu yüzden uzun süredir Real Sociedad’a tepki gösteriyorlar ve iki takım arasındaki derbiler de oldukça gergin geçiyor.

Athletic Bilbao’nun oyuncu yetiştirmeye verdiği önem

Birkaç istisna hariç yabancı oyuncu oynatmayan Athletic Bilbao, altyapısına ve oyuncu yetiştirmeye çok fazla önem veriyor. Her sene sürekli olarak altyapıdan A takıma oyuncu yükseltiyorlar ve genç oyunculara fazlasıyla süre veriyorlar. Athletic Bilbao’nun Biscay bölgesinde onlarca gözlemcisi bulunuyor ve bu şekilde bir oyuncu ağı oluşturup yetenekli genç isimleri kulübe kazandırmayı hedefliyorlar. Ayrıca Athletic Bilbao’nun bu genç oyunculara süre verebilmek için birçok pilot kulübü bulunuyor.

Athletic Bilbao, oyuncu yetiştirme politikasının karşılığını da özellikle son yıllarda bonservis geliri olarak fazlasıyla kazandı. La Liga devinin yakın dönemde kazandığı en yüksek bonservis gelirleri ise şu şek

Kepa Arrizabalaga: 80 milyon euro | Chelsea

Aymeric Laporte: 65 milyon euro | Manchester City

Javi Martinez: 40 milyon euro | Bayern Münih

Ander Herrera: 36 milyon euro | Manchester United

Athletic Bilbao’nun oynattığı yabancı oyuncular

123 yıllık tarihinde Athletic Bilbao, yalnızca üç yabancı oyuncu oynattı. Bu üç isim ise şöyle:

Bixente Lizarazu (96 - 97)

Aymeric Laporte(2012 - 18)

Inaki Williams (2015 - )

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