Alex Ferguson, BBC’yi yedi yıl boyunca neden boykot etti?

Sir Alex Ferguson, 2004'ten 2011'e kadar BBC'yi boykot etti. Peki efsane menajeri inadından vazgeçirmeyen sebep neydi?

Sir Alex Ferguson, Manchester United'ın menajeri olduğu dönemde kararlılığı ile tanınıyordu.

İskoç menajer, medya da dahil olmak üzere "güvenini zedelemeye" çalışanlara karşı çıkmaktan asla çekinmiyordu.

2004'te BBC'yi boykot etmeye başlayan Ferguson'ın inadı yedi yıl sonra sona erdi.

Peki 13 Premier Lig şampiyonluğunu elinde bulunduran menajerin bu boykotunun nedeni neydi?

GoalPedia ile birlikte bir göz atalım.

Ferguson'ın BBC davasının başlangıcı

İngiliz futbolunun bugüne kadar en çok konuşulan davalarından biri Sir Alex ile BBC arasındaki konu.

27 Mayıs 2004'te BBC3, Alex Ferguson ve oğulları Jason, Fergie ile Son hakkında bir belgesel yayınladı.

Oğlunun belgeselde yanlış bir şekilde resmedildiğini düşünen Ferguson içeriği doğru bulmadı ve 2004/05 sezonundan itibaren BBC'yi boykot etmeye başladı.

Belgesel ise daha önce yayımlanmış resmi olmayan bir Ferguson biyografisinin baş araştırmacısı, gazeteci Alex Millar tarafından hazırlandı.

Belgesel için hazırlanan metaryelleri Millar, araştırmacı olduğu biyografideki "Jason ve büyük kötülük" başlıklı bölüme dayandırdı.

Biyografideki bölüme göre; Jason, 2000 yılında kaleci Massimo Taibi'nin Reggina'ya transferinde menajerliğini üstlendi ve 25 bin sterlin ödeme aldı.

Ancak İtalyan kulübün başkanı ve Taibi, Jason'ın transferde hiçbir rolünün olmadığını söylüyor. Biyografi ayrıca Jaap Stam'ın 2001'de Lazio'ya transferine de ışık tutuyor.

2004'te ise Ferguson ve ailesi hakkındaki olaylar daha çok yayılmaya başladı. Bu sefer dönemin Manchester United finans direkörü Nick Humby tarafından.

O yıl, Sir Alex, kulübün ana hissedarları J.P. McManus ve John Magnier ile arasını bozdu ve bu da onları Manchester United'ın mali durumu hakkında yönetim kurulan 99 soru yöneltmeye itti. Sorular bir şekilde Daily Mail'in eline ulaştı.

BBC, Alex Millar tarafından iddia edilen bazı bulguları kamuoyuna açıklamaya karar verdiğinde ise Old Trafford'daki gergin atmosfer arttı.

BBC'yi para cezasına rağmen boykot etti

Premier Lig kurallarına göre, Ferguson BBC ile konuşmayı her reddettiğinde para cezasına çarptırılıyor.

Kulüplerin BSkyB ve BBC ile röportaj için futbolcuları ve manejerleri göndermeleri zorunlu.

Boykotun sonu

Ferguson, Ağustos 2011'de, geçen yedi yılın ardından BBC boykotuna son verdi.

Ferguson ile BBC arasındaki görüşmelere yakın bir kaynak, her iki tarafın da özür dilemediğini ancak yola devam etmeye karar verdiklerini söyledi.

"Bu bir özür meselesi değil, geçmiş geçmişte kaldı ve onlar da buna izin verdiler."

Manchester United'ın internet sitesinde yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sir Alex, BBC genel müdürü Mark Thompson ve BBC North direktörü Peter Salmon arasındaki bir toplantının ardından mesele her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözüldü."

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