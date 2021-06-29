Ronaldo'ya neden Penaldo, Messi'ye neden Pessi diyorlar?

Eski Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo ile Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi sosyal medyada neden Penaldo ve Pessi diye anılıyor?

Futbolun iki yıldızı Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, 2000'li yıllardaki Barcelona - Real Madrid rekabetinin birer simgeleri.

Ronaldo, Juventus'un yolunu tutmuş olsa da Real Madrid günlerindeki gibi hala Messi ile karşılaştırılıyor.

İki süperstar arasındaki bu rekabet taraftarların da ateşini yükseltiyor. Ronaldo ile Messi her ne kadar büyük övgülerle anılsalar da kötü yorumların da hedefi oluyorlar.

Peki neden Ronaldo'ya Penaldo; Messi'ye Pessi deniyor?



GoalPedia ile göz atalım.

Cristiano Ronaldo'ya neden Penaldo deniyor?

Ronaldo, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 5 Ballon d'Or'un sahibi olsa da attığı goller ve başarısı sorgulanmaya devam ediyor.

"Penaldo" terimi, Portekizli yıldızın penaltı golleri sonrasında ortaya çıktı.

36 yaşındaki yıldızın Real Madrid günlerinde bazı Barcelonalı taraftarlar tarafından kullanılan bu terim sosyal medyada hala sık sık karşımıza çıkıyor.

Barcelonalı taraftarlar tarafından ortaya atılan bu terim tüm dünyaya yayıldı ve Ronaldo, penaltıdan attığı her golün ardından sosyal medyada "Penaldo" şeklinde anılıyor.

Lionel Messi'ye neden Pessi deniyor?

Cristiano Ronaldo'ya Penaldo denilmesinin ardından Real Madridli taraftarlar da Lionel Messi'yi "Pessi" diye çağırmaya başladı.

Copa America finalinde kaçırdığı penaltı hala hafızalarda kalsa da Messi, Barcelona'nın penaltıdan en çok gol atan oyuncusu.

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