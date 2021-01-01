Arsene Wenger Süper Lig projesinin suya düşmesinden dolayı mutlu

Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi projesini değerlendirmeye devam etti.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, Süper Lig projesine sessiz kalmayan ve tepki gösteren ilk isimlerdendi. Wenger, projenin kısa bir süre içinde dağılmasından sonra yaşanan süreci bir kez daha değerlendirdi ve gelişmelerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Arsenal'in eski menajeri, Süper Lig'in başından beri UEFA'dan daha fazlasını elde etmek için stratejik bir silah olarak yaratıldığına inanıyor.

beIN Sports'a konuşan Wenger, Süper Lig çabasının arkasındaki liderlerin, hafta sonu planlarının açıklanmasının hemen ardından gelen tepkiyle başa çıkmaya iyi hazırlanmadıklarını da sözlerine ekledi.

Arsene Wenger ne dedi?

"Manchester United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward bu projenin iyi hazırlanmadığını anlamış olmalı."

"10'ar takımdan oluşan iki gruplu bir lig oluşturmak istiyorsanız ve elinizde sadece 12 takım varsa, bazılarını kaybedebileceğinizi bilirseniz. Demek ki projeniz sağlam değildir."

"Eğer Arsenal menajeri olsaydım, sportif liyakate dayalı olmayan hiçbir projeyi asla desteklemezdim."

"UEFA ve FIFA gibi resmi kuruluşların oyunun özünü korumaları ve kaliteyi rekabetçi yönlerden ödüllendirmeleri gerektiğine inanıyorum"

"Böyle bir durumda menajer olduğunuzda kulüpten ayrı yürüyemezsiniz. En azından sezon sonuna kadar gitme sorumluluğunuz olduğunu söyleyebilirim."

"Böyle bir projenin başarılı olma şansı olduğuna asla inanmadım."

"Bu gece mutluyum çünkü en önemli şey, birleşik bir organizasyon olarak kalmamız ve futbolun her yerde aynı kurallarla oynanması."

"FIFA bunun garantisidir. Tüm kulüpleri organizasyonların içinde tutmalıyız. Oyunumuzun birliği, korumamız ve dünyadaki herkese rekabetçi bir şekilde futbol oynama şansı vermemiz gereken en önemli gerçektir. .

"Her zaman bu projenin UEFA'dan daha fazlasını elde etmek için stratejik bir silah olduğunu düşündüm. O kadar hazırlıksız görünüyor ki hikayenin sonuna kadar gidebileceklerine inanamadım."

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