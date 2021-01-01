Liverpool'un sahibi taraftarlardan özür diledi

Liverpool'un sahibi John William Henry, futbol dünyasında deprem etkisi yaran Avrupa Süper Ligi konusundaki sessizliğini bozdu.

Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini açıklayan altı İngiliz takımından biri olan Liverpool'un patronu, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Liverpool taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmanın üzüntüsünü hissettiğini söyleyen Henry, bu konudaki bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

John William Henry ne söyledi?

Salı akşamı Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıklayan Liverpool'un bu mesajı sadece 47 kelimeden ibaretti. Hem siyasi otoriteden hem de kulübün taraftarlarından büyük tepki alan Avrupa Süper Ligi'ne katılım kararının kendi hatasını olduğunu belirten Henry, taraftarlardan özür dilemeyi ihmal etmedi:

"Son 48 saatte neden olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilemek istiyorum. Bu projenin taraftarlarımızın desteği olmadan ayakta kalamayacağı çok açık. İngiltere'deki herkes bu organizasyona karşı olduğunu açık bir şekilde ifade etti ve projenin bu şekilde hayatta kalamayacağı çok açıktı.

"Teknik direktörümüz Jürgen Klopp'tan, Billy'den, oyuncularımızdan ve taraftarlarımızı mutlu etmek için yoğun bir mesai harcayan tüm çalışanlarımızdan özür diliyorum. Onların bu hatada hiçbir sorumluluğu yok. En rahatsız edici tepkileri görenler onlardı ve bu en çok canımızı yakan şey oldu. Onlar bu kulübü seviyorlar ve hepimizi gururlandırmak için çalışıyorlar.

"Bu kulübü geliştirmek ve bugün olduğu noktaya taşıyabilmek için çok çalıştım. İşimiz hala bitmedi. Zaman zaman hatalar yapask bile kulübümüzün çıkarları doğrultusunda çalıştığımızı anlayacaksınız. Son birkaç günde ortaya çıkan olumsuzlukların sorumlusu tamamen benim ve bunu unutmayacağım. Bu durum taraftalarımızın sahip olduğu ve sahip olmaya devam edeceği gücü de ortaya koyuyor.

"Korkunç pandemi döneminin açıkça gösterdiği bir şey varsa o da taraftarların her spor dalı için ne denli önemli olduğudur. Hepimiz için inanılmaz derecede zor bir yıl oldu. Liverpool futbol ailesinin taraftarlarına bağlı kaldığını ve böyle devam edeceğie dair size söz veriyorum."

Liverpool Avrupa Süper Ligi'nden neden çekildi?

Liverpool'un ayrılık kararı almasında dünyanıın dört bir yanındaki taraftarların tepkisi belirleyici rol oynadı. Anfield'ın dışına asılan pankartlarla kulübün bu kararına tepkisini gösteren taraftarlar, futbolcuları ve oyuncuları da eleştirdi. Oyuncuların sosyal medya aracılığıyla Süper Lig fikrine karşı olduklarını ifade etmeleri de alınan karardaki önemli etkenlerden biri oldu.

"Gençlerin dijital dünyada ürettiklerine karşı çıkabilecek, sanal olanı gerçeğe dönüştürebilecek bir rekabete ihtiyacımız var. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz."

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