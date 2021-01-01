Andrea Agnelli: Call of Duty oynayan gençleri futbola çekmeye çalışıyoruz!

Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu 12 kulüpten biri olan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, gençlerin futbola olan ilgisinin azaldığını söyledi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, İngiliz kulüplerinin geri adım attığı Avrupa Süper Ligi projesini değerlendirdi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport ve Repubblica'ya konuşan Agnelli, projeye katılan takımların ulusal liglerinden atılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylese de bu durum İngilizlerin Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesinin önüne geçemedi.

Andrea Agnelli ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımların her yıl 350 milyon euro bonus kazanacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Agnelli, Serie A'da yarışmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Yurt içinde yarışmaya devam ediyoruz. İtalya, İspanya ve İngiltere'de her stadyumda oynayacağız. Bizi bu liglerden atmakla mı tehdit etseler de böyle olmayacak. Eğer olursa bu ciddi bir haksızlık olur.

"Yaptıkları tehditler yasa dışı. Bu gerçekleşirse sadece bir tekel değil aynı zamanda diktatör oldukları anlamına gelir. Bu projeyi destekleyen takımlar taraftarlarından kopmak istemiyor."

"En büyük rekabet"

Avrupa Süper Ligi'ni futbol dünyasındaki en büyük rekabet olarak planladıklarını söyleyen Agnelli, attıları adımın tamamen yasal olacağını söyledi.

"Avrupa Süper Ligi'nin UEFA ve FIFA ile diyalog halinde bir organizasyon olmasını arzuluyoruz. Avrupa Birliği Antlaşması ile sağlanan özgürlüğü kullanıyoruz.

"FIFA ve UEFA'nın bunun önünde durmaya çalışmalarını anlamsız buluyorum. Amacımız diğer kulüplerle dayanışmayı artırarak, tüm futbol paydaşlarına katkı sağlayacak yeni bir alan yaratmak."

"Futbol çekici olmalı"

Yeni neslin futbolla ilgilenmediğini söyleyen Agnelli, futbolu yeniden ilgi çekici hale getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Bir yıldır kapalı olan stadyumlar ilginin düşmesine neden oldu. Benim kuşağımın futbola olan ilgisi çok daha büyüktü.

"15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40'ı futbola ilgi duymuyor. Gençler artık başka şeylerle ilgileniyor. Bu üzücü olay pandemiden dolayı daha da hızlandı.

"Gençlerin dijital dünyada ürettiklerine karşı çıkabilecek, sanal olanı gerçeğe dönüştürebilecek bir rekabete ihtiyacımız var. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz."

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