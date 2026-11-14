Nyva Vinnytsia ภาพรวม

يتوقع رافينيا، القائد البديل للبرازيل، اختبارًا شرسًا أمام اليابان في المباراة الودية الدولية يوم السبت في سنغافورة. وتأتي هذه المواجهة التي تعيد الكرّة على لقاء هذا الصيف في بطولة كأس العالم في هيوستن، في وقت يستعد فيه مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو لخوض آخر مباراتين له خلال فترة توليه القيادة التي امتدت ثماني سنوات.
اختار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مهاجم برشلونة رافينيا لحمل شارة القيادة في المباراة الودية الدولية يوم السبت أمام اليابان في سنغافورة. ووقع الاختيار على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بدلًا من فينيسيوس جونيور وبرونو جيماريش، بعد غياب القائد المعتاد ماركينيوس بسبب الإصابة.