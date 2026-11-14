Nyva Vinnytsia ภาพรวม

"مثل مباريات كأس العالم".. رافينيا يوضح مدى أهمية مواجهة اليابان الودية!

يتوقع رافينيا، القائد البديل للبرازيل، اختبارًا شرسًا أمام اليابان في المباراة الودية الدولية يوم السبت في سنغافورة. وتأتي هذه المواجهة التي تعيد الكرّة على لقاء هذا الصيف في بطولة كأس العالم في هيوستن، في وقت يستعد فيه مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو لخوض آخر مباراتين له خلال فترة توليه القيادة التي امتدت ثماني سنوات.