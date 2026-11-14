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Nyva Vinnytsia

Nyva Vinnytsia ภาพรวม

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"مثل مباريات كأس العالم".. رافينيا يوضح مدى أهمية مواجهة اليابان الودية!

يتوقع رافينيا، القائد البديل للبرازيل، اختبارًا شرسًا أمام اليابان في المباراة الودية الدولية يوم السبت في سنغافورة. وتأتي هذه المواجهة التي تعيد الكرّة على لقاء هذا الصيف في بطولة كأس العالم في هيوستن، في وقت يستعد فيه مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو لخوض آخر مباراتين له خلال فترة توليه القيادة التي امتدت ثماني سنوات.

رافينياكارلو أنشيلوتي
Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier

صدمة جديدة لفينيسيوس .. أنشيلوتي يختار قائد البرازيل الجديد

اختار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مهاجم برشلونة رافينيا لحمل شارة القيادة في المباراة الودية الدولية يوم السبت أمام اليابان في سنغافورة. ووقع الاختيار على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بدلًا من فينيسيوس جونيور وبرونو جيماريش، بعد غياب القائد المعتاد ماركينيوس بسبب الإصابة.

البرازيلكارلو أنشيلوتي
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ตารางคะแนน

2. Osztály crest2. Osztály

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
10Dunkerque crestDunkerque124351717015
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11Guingamp crestGuingamp124261618-214
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12Boulogne crestBoulogne12273108213
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13Rodez crestRodez124171723-613
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14Nantes crestNantes123361418-412
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