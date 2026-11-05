Artur atinge meta contratual, e empréstimo gera dívida de R$ 2,7 milhões ao São Paulo

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Atacante cumpriu objetivo previsto no acordo com o Botafogo, e valor será pago de forma parcelada a partir de 2027

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O São Paulo terá um custo extra de R$ 2,7 milhões pelo empréstimo de Artur. O atacante atingiu uma das metas de utilização previstas no contrato com o Botafogo e ativou uma cláusula que obriga o Tricolor a reembolsar o clube carioca por parte dos salários do jogador.

Quando Artur chegou ao Morumbi, em março, ficou definido que o Botafogo continuaria responsável por 40% dos vencimentos do atleta, enquanto o São Paulo arcaria com os outros 60%. O acordo, porém, previa a possibilidade de o clube paulista devolver essa quantia conforme o atacante alcançasse determinadas metas de participação em jogos.

A cláusula estabelecia dois níveis de utilização: no primeiro, o Tricolor teria de reembolsar apenas uma parte do valor pago pelo Botafogo. No segundo, atingido por Artur, o ressarcimento seria integral. Segundo o UOL, os R$ 2,7 milhões serão pagos em dez parcelas, a partir de 2027.

A situação financeira do São Paulo fez com que os clubes negociassem o parcelamento da dívida, já que o Tricolor não tem condições de quitar o montante de uma só vez. O compromisso, portanto, seguirá gerando despesas mesmo após o encerramento do vínculo de empréstimo, válido até o fim desta temporada.

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A permanência de Artur no Morumbi também é considerada difícil neste momento. Embora o atacante tenha manifestado o desejo de continuar no clube, o contrato prevê uma opção de compra de 6 milhões de euros (cerca de R$ 36,5 milhões) por 60% dos direitos econômicos, valor elevado para a atual realidade financeira são-paulina.

Em campo, o jogador conquistou espaço e se tornou uma das peças mais utilizadas por Dorival Júnior. Desde sua chegada, soma 33 partidas pelo Tricolor, com cinco gols e cinco assistências.