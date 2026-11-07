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SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images
Joaquim Lira Viana

Atlético-MG e São Paulo disputam contratação de meio-campista vencedor do prêmio Golden Boy

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Livre no mercado, Renato Sanches tem 29 anos e planeja voltar aos gramados em janeiro de 2027, após sequência de problemas físicos que prejudicaram sua carreira na Europa

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Atlético-MG e São Paulo aparecem como interessados na contratação do meio-campista português Renato Sanches, de 29 anos. Segundo apuração do setorista do clube mineiro, Guilherme Frossard, o nome do jogador começou a circular nos bastidores do mercado da bola, com o Tricolor paulista demonstrando interesse e o Galo também acompanhando sua situação. Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atleta pode voltar a atuar profissionalmente em janeiro de 2027.

Revelado pelo Benfica, Renato Sanches surgiu como uma das principais promessas do futebol português na temporada 2015/16. Depois de se destacar pelo clube, ganhou espaço na seleção nacional e integrou o elenco campeão da Eurocopa de 2016. Naquele mesmo ano, recebeu o prêmio Golden Boy, concedido pela tradicional revista italiana Tuttosport ao melhor jogador sub-21 em atividade na Europa. Pouco depois, foi contratado pelo Bayern de Munique, em uma transferência que gerou grandes expectativas, mas não conseguiu alcançar o patamar projetado para sua carreira.

Após duas temporadas na Alemanha, incluindo um empréstimo ao Swansea, da Inglaterra, o português encontrou maior regularidade no Lille, da França, onde permaneceu por três temporadas. Em 2022, chegou ao Paris Saint-Germain, mas voltou a enfrentar dificuldades para ter sequência em razão dos problemas físicos. Posteriormente, foi emprestado à Roma, ao Benfica e ao Panathinaikos, da Grécia, sua última equipe. Seu vínculo com o PSG chegou ao fim em 2026, e o meio-campista não atua desde maio.

As recorrentes lesões foram um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da carreira de Renato Sanches. Em entrevista ao jornal português A Bola, o jogador negou que os problemas físicos tenham relação com falta de dedicação. “Tive lesões que gostaria de não ter tido, mas nenhuma delas aconteceu por falta de profissionalismo”, ele disse. Na mesma conversa, o português revelou que está se preparando para retornar aos gramados em janeiro do próximo ano e pretende encontrar um clube para dar sequência à carreira.

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Além de Atlético-MG e São Paulo, o Botafogo também teve seu nome relacionado ao meio-campista. Segundo apuração da ESPN, o clube carioca chegou a realizar sondagens pelo jogador no passado. No entanto, o canal Arena Alvinegra publicou posteriormente que a diretoria alvinegra não tinha interesse em avançar nas negociações para contratar o português.

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Enquanto avaliam possíveis reforços para a próxima temporada, Atlético-MG e São Paulo também seguem envolvidos na disputa por uma vaga na Libertadores. Após 34 rodadas do Brasileirão, o Galo ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, enquanto o Tricolor paulista aparece em décimo, com 44. Atualmente, ambos estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas buscam uma aproximação do grupo que garante vagas na principal competição continental.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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