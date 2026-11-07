Atlético-MG e São Paulo disputam contratação de meio-campista vencedor do prêmio Golden Boy

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Livre no mercado, Renato Sanches tem 29 anos e planeja voltar aos gramados em janeiro de 2027, após sequência de problemas físicos que prejudicaram sua carreira na Europa

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Atlético-MG e São Paulo aparecem como interessados na contratação do meio-campista português Renato Sanches, de 29 anos. Segundo apuração do setorista do clube mineiro, Guilherme Frossard, o nome do jogador começou a circular nos bastidores do mercado da bola, com o Tricolor paulista demonstrando interesse e o Galo também acompanhando sua situação. Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atleta pode voltar a atuar profissionalmente em janeiro de 2027.

Revelado pelo Benfica, Renato Sanches surgiu como uma das principais promessas do futebol português na temporada 2015/16. Depois de se destacar pelo clube, ganhou espaço na seleção nacional e integrou o elenco campeão da Eurocopa de 2016. Naquele mesmo ano, recebeu o prêmio Golden Boy, concedido pela tradicional revista italiana Tuttosport ao melhor jogador sub-21 em atividade na Europa. Pouco depois, foi contratado pelo Bayern de Munique, em uma transferência que gerou grandes expectativas, mas não conseguiu alcançar o patamar projetado para sua carreira.

Após duas temporadas na Alemanha, incluindo um empréstimo ao Swansea, da Inglaterra, o português encontrou maior regularidade no Lille, da França, onde permaneceu por três temporadas. Em 2022, chegou ao Paris Saint-Germain, mas voltou a enfrentar dificuldades para ter sequência em razão dos problemas físicos. Posteriormente, foi emprestado à Roma, ao Benfica e ao Panathinaikos, da Grécia, sua última equipe. Seu vínculo com o PSG chegou ao fim em 2026, e o meio-campista não atua desde maio.

As recorrentes lesões foram um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da carreira de Renato Sanches. Em entrevista ao jornal português A Bola, o jogador negou que os problemas físicos tenham relação com falta de dedicação. “Tive lesões que gostaria de não ter tido, mas nenhuma delas aconteceu por falta de profissionalismo”, ele disse. Na mesma conversa, o português revelou que está se preparando para retornar aos gramados em janeiro do próximo ano e pretende encontrar um clube para dar sequência à carreira.

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Além de Atlético-MG e São Paulo, o Botafogo também teve seu nome relacionado ao meio-campista. Segundo apuração da ESPN, o clube carioca chegou a realizar sondagens pelo jogador no passado. No entanto, o canal Arena Alvinegra publicou posteriormente que a diretoria alvinegra não tinha interesse em avançar nas negociações para contratar o português.

Enquanto avaliam possíveis reforços para a próxima temporada, Atlético-MG e São Paulo também seguem envolvidos na disputa por uma vaga na Libertadores. Após 34 rodadas do Brasileirão, o Galo ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, enquanto o Tricolor paulista aparece em décimo, com 44. Atualmente, ambos estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas buscam uma aproximação do grupo que garante vagas na principal competição continental.