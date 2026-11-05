Técnico do Corinthians, Clarence Seedorf pede paciência com o compatriota holandês Memphis Depay após retorno de lesão no empate por 0 a 0 com o São Paulo

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O técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, pediu à torcida que tenha paciência com seu compatriota Memphis Depay após o atacante voltar de lesão no empate por 0 a 0 com o São Paulo, na quarta-feira. O holandês entrou no segundo tempo, na Vila Belmiro, e fez sua primeira partida desde que sofreu um problema na parte posterior da coxa em outubro.

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Atacante holandês entra no decorrer da partida

Seedorf acionou seu compatriota aos 67 minutos de sua terceira partida no comando da equipe, colocando Depay no lugar de Kaio Cesar na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de ação desde a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, em 11 de outubro, devido a uma lesão na parte posterior da coxa direita sofrida em um treino, o atacante ajudou sua equipe a conquistar um ponto depois que o meia Rodrigo Garro saiu machucado antes do intervalo.

Apesar de um gol de Matheus Bidu em um rebote, aos 62 minutos, ter sido anulado por impedimento de Yuri Alberto, e de Angeli ter tirado em cima da linha uma finalização de Pedro Lima, o Corinthians segurou o empate com dez jogadores depois que o árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, mudou o cartão amarelo mostrado a Alberto aos 81 minutos por uma entrada em Ferreira para um vermelho direto.

Pré-temporada conturbada prejudica o condicionamento físico

Ao explicar por que colocou o atacante em campo, Seedorf disse na entrevista coletiva após o jogo: "Memphis precisa de tempo, e vamos fazer de tudo, rapidamente, para que ele volte à sua melhor condição. É normal, ele não teve uma pré-temporada normal, foi um ano tumultuado para sua preparação física, mas está trabalhando bem. O jogo pedia uma mudança, queríamos tentar algo no ataque no segundo tempo. Claro que ele precisa de ritmo e daquela intensidade que você mencionou, mas agora vai treinar todos os dias e certamente vai melhorar."

É preciso ter cautela até dezembro

Embora tenha elogiado a dedicação do atacante nos treinos, Seedorf ressaltou a importância de evitar novos problemas físicos antes do fim da temporada nacional, em 2 de dezembro.

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Ao falar sobre a carga de trabalho do atacante, Seedorf acrescentou: "Ele não está treinando em baixa intensidade. Um jogador com as características dele é explosivo, mas voltou há poucos dias de uma lesão muscular. Agora vamos começar a trabalhar mais forte.

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"Ele é um jogador importante para nós, e precisamos ter paciência para que não sofra mais lesões. Vamos fazer com ele o que estamos fazendo com todos os outros: um planejamento diário para que volte à condição de que precisa, mas ele precisa de um pouco de tempo."

Luta contra o rebaixamento será retomada após a pausa

O empate de quarta-feira deixou o Corinthians na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 37 pontos, apenas um atrás do Internacional, 16º colocado. Já o São Paulo, sem vencer há três jogos, ocupa a 10ª posição, com 44 pontos.

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A equipe de Seedorf agora aproveitará a pausa para os jogos de seleções da Fifa para melhorar o condicionamento físico de Depay antes de receber o Botafogo na Neo Química Arena, em 18 de novembro, e depois enfrentar Atlético Mineiro e Grêmio. Enquanto isso, o São Paulo retomará sua campanha em casa contra o Fluminense, em 19 de novembro.