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O atacante da Holanda Memphis Depay está perto de voltar a jogar pelo Corinthians, que vive má fase, em um momento importante: antes do confronto de quarta-feira pela primeira divisão contra o rival São Paulo. Enquanto isso, Jesse Lingard, ex-companheiro de equipe de Depay no Manchester United, também começou a fazer atividades leves ao ar livre enquanto se recupera de pequenas fraturas nas costelas.

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Atacante holandês volta a treinar com o elenco

O Corinthians confirmou em seu site oficial, no domingo, que Depay participou de parte do treino com o grupo, na etapa final de sua transição física. Depois de ficar fora dos dois últimos jogos do clube por causa de um edema muscular na parte posterior da coxa direita, o atacante tem chances cada vez maiores de ser relacionado para o clássico Majestoso, na Vila Belmiro. Seu retorno oferece ao técnico Clarence Seedorf uma importante opção para o ataque.

Responsável pela área médica detalha evolução das recuperações

Enquanto o holandês se aproxima do retorno aos jogos, o meia inglês Lingard está um pouco menos avançado na recuperação de fraturas nas costelas e, até agora, foi liberado apenas para aquecimentos sem contato. No departamento médico, o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Raniele ainda estão nas fases iniciais de seus respectivos processos de reabilitação.

Em entrevista à Corinthians TV, o coordenador de fisioterapia do clube, Bruno Gorgatte, deu um panorama da condição física dos jogadores: “Memphis participou parcialmente hoje. Recuperado, ele cumpriu todos os protocolos clínicos e segue em transição.

“Raniele e Gabriel (Paulista) continuam o tratamento de suas lesões; eles já estão em campo fazendo trabalhos de fisioterapia. Lingard participou do aquecimento, mas segue fazendo trabalhos individuais, separado do grupo, para evitar contato.”

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Vitória recente reacende esperança de permanência

As notícias positivas do departamento médico chegam logo após Seedorf conquistar, enfim, sua primeira vitória no comando da equipe, na noite de sexta-feira. Gols de Matheus Bidu e Kaio Cesar no segundo tempo garantiram o triunfo por 2 a 0 em casa sobre o Mirassol, que jogou com dez atletas, pela 33ª rodada, na Neo Química Arena.

Próximas partidas SAP Brasileirão 19:30 COR

Os três pontos encerraram uma sequência ruim sem vitórias que vinha desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Rosario Central pela Copa Libertadores, em 20 de agosto, período que acabou custando o cargo ao ex-técnico Fernando Diniz. Embora o Corinthians continue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série A, em 17º lugar, com 36 pontos em 33 jogos, a vitória de sexta-feira deixou a equipe a apenas um ponto do Mirassol, 16º colocado.

Jogos decisivos marcam a luta contra o rebaixamento

Voltar a contar com Depay reforçaria significativamente a luta do Corinthians pela permanência antes de uma sequência difícil na reta final, que começa contra o São Paulo na quarta-feira, 4 de novembro. Após o clássico no meio da semana, a equipe de Seedorf recebe o Botafogo em 18 de novembro, antes de visitar o Atlético Mineiro uma semana depois. Conseguir bons resultados nesses confrontos difíceis é essencial para que o clube saia das quatro últimas posições antes do fim da temporada.