Wan-Bissaka wordt de tweede aanwinst voor Man United

De verdediger van Crystal Palace wordt na Daniel James de tweede zomeraanwinst voor het team van Ole Gunnar Solskjaer. Hij kost 61,5 miljoen euro.

Aaron Wan-Bissaka zal nog deze week een medische keuring ondergaan bij . Goal kan bevestigen dat de rechtsback langs gaat op Carrington zodra hij terug is van zijn internationale verplichtingen met Engeland Onder-21. De ploeg is al uitgeschakeld in Italië, dus dat laat niet lang op zich wachten.

De verdediger van is de afgelopen maanden intensief gescout door United en verwacht wordt dat Solskjaer in hem de nieuwe eerste keuze ziet voor de positie van rechtsachter. De Noorse oefenmeester wil een jongere, meer dynamische ploeg op de been brengen en de 21-jarige kan daarin een grote rol spelen.

Wan-Bissaka staat bekend om zijn intelligente spel, zijn aanvallende impulsen en zijn no-nonsense manier van verdedigen. Hij speelde slechts 46 wedstrijden voor Palace, dat bereid is mee te werken aan een vertrek. In seizoen 2018/19 brak hij echt door in Zuid-Londen en daarvoor kreeg hij de speler van het jaar-titel uitgereikt bij de Eagles.

"Hij was geweldig", loofde Palace-trainer Roy Hodgson destijds. "Hij heeft zijn vuurdoop een jaar geleden gehad toen hij in zijn eerste wedstrijden meteen tegen drie topclubs mocht aantreden. Hij was meteen al zo goed in die wedstrijden. Ik zie hem als een complete full-back."

Zijn optredens bleven ook bij de nationale bond niet onopgemerkt, daar Aidy Boothroyd hem opnam in zijn selectie voor het EK Onder-21. Daarin was hij minder gelukkig met een eigen goal tegen Frankrijk. Vervolgens bleef hij tegen Roemenië en Kroatië op de bank. Zodoende is hij nog topfit voor de medische keuring die later deze week in Manchester zal plaatsvinden.

Lees beneden verder

Als hij die met succes doorstaat, wordt hij de tweede zomeraankoop van United, dat eerder al Daniel James voor een kleine 17 miljoen euro wist over te nemen van Swansea City. Trainer Solskjaer heeft aangegeven dat hij zijn team voor 1 juli compleet wil hebben. Dan begint United aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Die uitspraak lijkt iets te ambitieus te zijn geweest voor de beleidsbepalers, maar de komst van jeugdinternational Wan-Bissaka kan alvast een grote stap in de goede richting betekenen voor de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Premier League.