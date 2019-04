Solskjaer glimlacht: "Die goal in het Camp Nou is wel ter sprake gekomen"

Manchester United neemt het dinsdagavond in het Camp Nou op tegen Barcelona en the Red Devils zullen de 1-0 nederlaag weg moeten poetsen.

Voor trainer Ole Gunnar Solskjaer is het stadion van de Catalanen bekend terrein, daar hij twintig jaar geleden een van de doelpuntenmakers was bij de legendarische comeback van in de -finale tegen .

Teddy Sheringham maakte toen in de blessuretijd de gelijkmaker namens de Engelsen, waarna de Noor de nog latere 2-1 voor zijn rekening nam. Nu the Red Devilsopnieuw een comeback nodig hebben in het Camp Nou, is zijn doelpunt weer onderwerp van gesprek: "Die goal is wel een aantal keer ter sprake gekomen", glimlacht hij in gesprek met de BBC. "Zoveel mensen hebben me gefeliciteerd en met mij over die avond gesproken."



"Ze zeggen dan dingen als: 'Het was de beste avond van mijn leven, zeg dat maar niet tegen mijn vrouw.' Het grappige is dat ik de wedstrijd nooit in zijn geheel heb teruggekeken. Ik heb het kwartier dat ik zelf heb gespeeld later nog één keer gezien. De goal heb ik natuurlijk wel een miljoen keer gezien, ik vind het niet erg om vanwege zoiets herinnerd te worden." Solskjaer keerde sindsdien pas tweemaal terug in het Camp Nou en treedt dinsdag voor het eerst als trainer van Manchester United aan in het stadion van .



Hij verwacht dat hij zich voor en tijdens de wedstrijd niet zal laten afleiden door zijn nostalgische gevoelens: "Dat denk ik niet, nee. Ik zal dan zo gefocust zijn, zo geconcentreerd. Ik zal dan ook nog even op mijn onderbuikgevoel afgaan om te zien wie er moet spelen, soms krijg je zo’n voorgevoel. Toen ik 's ochtends onderweg was voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (de tegenstander in de achtste finales, red.) had ik al een elftal in mijn hoofd, maar toen ik het stadion binnenliep en om me heen keek, dacht ik: 'Nee, ik ga iets veranderen.' Ik kan niet wachten."