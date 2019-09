Sergio Agüero evenaart met treffer Rooney en Reyes

Manchester City-spits Sergio Agüero heeft zich zaterdag aangesloten bij een exclusieve club doelpuntenmakers met zijn treffer tegen Norwich City.

Agüero scoorde zaterdag op slag van rust de aansluitingstreffer namens City, nadat hij een voorzet van Bernardo Silva binnenkopte. De Argentijn kon niet voorkomen dat Norwich met 3-2 zegevierde, maar dankzij zijn treffer heeft hij nu gescoord in de eerste vijf Premier League-wedstrijd van het seizoen.

Die prestatie werd eerder neergezet voor Wayne Rooney, voor in het seizoen 2011/12, en wijlen José Antonio Reyes voor in het seizoen 2004/05.

Nadat hij de cruciale gelijkmaker maakte op de laatste speeldag van het vorige seizoen tegen , betekende Agüero's doelpunt tegen Norwich zijn zesde opeenvolgende treffer in de Premier League, wat zijn beste reeks is ook bij . Om zijn efficiënte nog verder te onderstrepen, dit was zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen, vanuit zijn zevende schot op doel.

Rooney en Reyes kenden nu hun prestaties hun meest productieve seizoenen in hun loopbaan.

Reyes eindigde in 2015 het seizoen met negen doelpunten in de Premier League en twaalf in alle competities. Rooney scoorde gedurende het gehele seizoen 34 keer waarmee hij United hielp aan de tweede plek in de competitie, waar in de de zestiende finales het eindstation was.

Robin van Persie won dat seizoen de Gouden Schoen in de Premier League met zijn dertig doelpunten voor Arsenal en verruilde in de volgende zomer the Gunners voor the Red Devils .

Het blijft vreemd dat Agüero slechts één keer topscorer is geworden in de Premier League. Het seizoen 2014/15 is zijn beste seizoen op Engelse bodem geweest, toen hij 26 keer scoorde namens the Citizens .