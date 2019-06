Lof voor Oranje-tweetal in studio beIN Sports: "Lastig een beter duo te vinden"

Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk hebben het afgelopen seizoen grote indruk gemaakt op Paul Robinson.

De oud-doelman van onder meer en de Engelse nationale ploeg laat zich vlak voor de -finale van het tegen Portugal lovend uit over het defensie duo van Oranje.



"Ik ben onder de indruk van beiden, zowel op clubniveau als op internationaal niveau. Het is op dit moment lastig om in de wereld een beter duo te vinden", zo klinkt het voorafgaand aan de aftrap in het Estádio do Dragão in de studio van beINSports, waarvoor Robinson tegenwoordig actief is als analist.



Met name de ontwikkeling van -aanvoerder De Ligt heeft Robinson positief verrast. "Hij is pas negentien, maar nu al de aanvoerder van een ploeg die de halve finale van de heeft gehaald, en misschien wel de finale had moeten halen", vervolgt de oud-keeper. "Van Dijk heeft veruit het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. Hij heeft zowat hoogstpersoonlijk de defensieve problemen van opgelost."



"Er werden wat wenkbrauwen gefronst toen Liverpool 86 miljoen euro voor Van Dijk betaalde, maar samen met doelman Alisson Becker is hij een geweldige aankoop geweest. De Ligt en Van Dijk zouden samen jarenlang een centrum kunnen vormen", besluit Robinson positief.