Internationale media diep geïmponeerd door Wijnaldum en Frenkie de Jong

Media in binnen- en buitenland hebben dinsdagavond aandacht voor de wijze waarop Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum het eerste doelpunt vierden.

Nadat Wijnaldum de score opende in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Estland, renden de middenvelders naar de camera en ontblootten ze samen hun onderarm. Ze hielden hun armen dicht tegen elkaar, om duidelijk te maken dat ze gelijken van elkaar zijn.

Het gebaar volgde twee dagen na de gebeurtenissen van zondag bij - in de . Wijnaldum speculeerde maandag op de persconferentie al over een mogelijk statement en zei na de wedstrijd dat hij 'heeft gezegd wat meerdere mensen wilden zeggen'. Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'prachtig statement' en ook de buitenlandse pers is onder de indruk. Met name in Spanje wordt de doelpuntviering van De Jong en Wijnaldum gretig opgepikt.

"De antiracistische boodschap die de fans ontroerde", schrijft Marca bijvoorbeeld. "De wedstrijd tussen Estland en Nederland kende een van de meest symbolische doelpuntvieringen ooit. De viering werd vastgelegd door camera's en door sommige supporters, die het moment viraal deden gaan." Sport licht, als Catalaanse krant, de rol van -middenvelder De Jong uit. "Frenkie de Jong was onderdeel van een van de mooiste doelpuntvieringen in de geschiedenis van het voetbal. Terwijl al hun ploeggenoten elkaar omhelsden, zochten Wijnaldum en De Jong de televisiecamera op."

Het Argentijnse TyC Sports spreekt van een 'prachtig beeld'. "Na de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior demonstreren de middenvelders van Barcelona en aan de hele wereld wat gelijkheid inhoudt. Het was een duidelijk protest tegen racisme, dat wereldwijd helaas nog veel aanwezig is in stadions."

Ook het Braziliaanse Globo Esporte, de Daily Mail en Mundo Deportivo besteden na de wedstrijd aandacht aan het moment. Oranje won uiteindelijk met 5-0 van Estland; Wijnaldum scoorde drie keer. Nathan Aké en Myron Boadu namen de andere treffers voor hun rekening.