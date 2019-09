Geen zorgen bij Aston Villa: "El Ghazi heeft af en toe een waas voor zijn ogen"

Een opvallend moment in het duel tussen Aston Villa en West Ham United: Anwar El Ghazi en Tyrone Mings gingen met de hoofden tegen elkaar staan.

Laatstgenoemde vond dat het verdedigende werk van El Ghazi te wensen overliet, waarna de aanvaller de verdediger opzocht en zijn gezicht in het gelaat van Mings duwde. "Het was een heat-of-the-moment thing", benadrukte manager Dean Smith.

Teamgenoten kunnen voor vechten van het veld gestuurd worden. Het meest fameuze voorbeeld was de strijd tussen het Newcastle-tweetal Kieron Dyer en Lee Bowyer in 2005, die beiden tegen Aston Villa een rode kaart kregen. Dat bleef El Ghazi maandagavond bespaard. "Ik hoefde in de rust niet in te grijpen. De spelers hadden het onderling al opgelost", verzekerde de manager na afloop.

"Zo'n spelersgroep is het. De saamhorigheid in de kleedkamer is heel groot, met een geweldige teamgeest. De spelers hebben het snel opgelost en daar ben ik blij mee", benadrukte Smith. "Dit is een teamsport. Het gebeurt in de heetst van de strijd, het kan gebeuren. Ik verwacht van de spelers dat zij verantwoordelijkheden nemen. Er is een grens die je niet mag overschrijden."

Smith was geen moment ongerust over een eventuele rode kaart voor El Ghazi. "Ik ben gestopt met denken over wat voor beslissingen scheidsrechters wel of niet zullen nemen. El Ghazi heeft af en toe een waas voor zijn ogen, zoals de meeste voetballers dat in zich hebben. Het hoort erbij. Wisselen kwam niet in mij op."

" Ty zei tegen Anwar dat hij zijn man beter in de gaten moest houden, zoiets zeg je in het heetst van de strijd", vertelde ploeggenoot Jack Grealish op zijn beurt. "Ze hebben elkaar uiteindelijk een hand gegeven en na rust gingen ze er weer voor."