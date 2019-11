Eriksen: "Ik voel dat Tottenham volledig vertrouwen in mij heeft"

Christian Eriksen is ervan overtuigd dat Tottenham Hotspur nog altijd "volledig vertrouwen" in hem heeft ondanks zijn aflopende contract bij de club.

Dat veronderstelde vertrouwen valt niet terug te zien in het aantal speelminuten dat de Deen krijgt onder Mauricio Pochettino. De 27-jarige aanvallende middenvelder was ooit een van de eerste namen op het wedstrijdformulier, maar hij is niet langer gegarandeerd van een basisplaats.

"Ik voel honderd procent dat Tottenham volledig vertrouwen in mij heeft", vertelt Eriksen in gesprek met BT . "Er is niet zo'n groot verschil, behalve dat ik dit jaar iets minder speel."

"Ik voel niet dat er een verband is tussen mijn contractsituatie en het feit dat ik niet zoveel wedstrijden heb gespeeld."

Eriksen was dit seizoen in veertien wedstrijden in alle competities twee keer trefzeker en gaf één assist. Hij heeft nog niet de topvorm van het afgelopen seizoen, toen hij tien keer scoorde en twaalf assists gaf. Volgens hem doet hij dit seizoen niks anders, maar is er ruimte voor verbetering.

"Ik neem misschien een beetje meer risico dan bepaalde andere posities op het veld. Natuurlijk zijn er fouten en de genomen beslissingen moeten ook correct worden uitgevoerd."

"Ik heb in de juiste situaties gestaan. Ik heb gewoon niet de juiste beslissingen genomen. Het gaat een beetje over de scherpte die ontbreekt. Dit is iets waar ik zelf aan moet werken."