Blind kritisch richting UEFA: "Ik hoorde het Frenkie net ook al zeggen"

Daley Blind erkende in gesprek na de verloren Nations League-finale dat de krachten bij het Nederlands elftal enigszins weggevloeid waren.

Oranje ging zondagavond in Porto met 1-0 onderuit tegen Portugal, dat in aanloop naar de finale een dag langer rust had. Oranje had donderdag tegen Engeland ook nog eens een verlenging nodig om de eindstrijd te behalen.



"Ik hoorde het Frenkie net ook al zeggen: die 120 minuten hakten er wel in, ja. Zo'n hersteldag extra kan je dan wel gebruiken", geeft Blind te kennen. Portugal won woensdag met 3-1 van Zwitserland in de halve finale, terwijl Oranje een dag later met dezelfde cijfers Engeland opzij zette. Het had tegen the Three Lions echter wel een verlenging nodig, terwijl Portugal de finale bereikte binnen de reguliere speeltijd.



Blind vond het wel lekker dat hij een aantal weken vrij had in aanloop naar de interlandperiode. "Zeker na de feestjes die we hebben gehad na het kampioenschap was het fijn om even je kop leeg te maken. Ik voelde me ook wel fit, maar als je na een paar weken gelijk 120 minuten speelt en een paar dagen later weer moet spelen... Misschien kunnen ze in de toekomst beter dinsdag en woensdag aanhouden voor de halve finales", geeft de verdediger annex middenvelder van te kennen.



"We hebben in de een fantastische campagne gedraaid, we hebben grote teams verslagen", vervolgt Blind. Door een doelpunt van Gonçalo Guedes was Portugal met 1-0 te sterk voor Oranje. "Helaas nu niet, maar als je ziet waar we vandaan zijn gekomen hebben we zeker iets positiefs en heel goeds neergezet. Nu zullen we teleurgesteld en boos zijn, maar we kunnen met de kop omhoog uitkijken naar het volgende jaar."