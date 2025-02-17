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무려 709일 만에 복귀전 치렀다…다시 돌아온 파리 생제르맹 ‘원클럽맨’
프레스넬 킴펨베
르망 vs PSG
01 듀오가 8강 이끌었다...‘패스 성공률 95%’ 이강인 평점 7.1점, ‘키 패스 3회’ 흐비차는 8.1점
이강인
흐비차 크바라츠헬리아
‘이강인 FT 소화’ 파리 생제르맹, 르망전 2-0 승리…쿠프 드 프랑스 8강 진출 [GOAL 리뷰]
르망 vs PSG
PSG
佛 매체 르퀴프 "석현준, 코로나 바이러스 확진"
대한민국 대표팀 출신 공격수 석현준이 코로나 바이러스 확진 판정을 받았다고 프랑스 스포츠 매체 르퀴프가 보도했다.
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르아브르
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