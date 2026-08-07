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골닷컴 코리아는 세계 최대 온라인 축구 미디어 골닷컴의 한국 에디션입니다.


골닷컴 코리아

편집장 김형중

서울특별시 서초구 서래로 47, 402호


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골닷컴 코리아 편집부

문의：koreadesk@goal.com


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Footballco Media Limited 미디어 영업부

문의：dl-footballcosales@footballco.com


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