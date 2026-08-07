골닷컴 코리아는 세계 최대 온라인 축구 미디어 골닷컴의 한국 에디션입니다.

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골닷컴 코리아
편집장 김형중
서울특별시 서초구 서래로 47, 402호
기사에 관한 문의
골닷컴 코리아 편집부
문의：koreadesk@goal.com
광고 집행 및 광고 컨텐츠 제작에 관한 문의
Footballco Media Limited 미디어 영업부
문의：dl-footballcosales@footballco.com
운영회사
Footballco Media Limited, 72 Dean Street, London, W1D 3SG
웹사이트 : Footballco.com
골닷컴 코리아
편집장 김형중
서울특별시 서초구 서래로 47, 402호
기사에 관한 문의
골닷컴 코리아 편집부
문의：koreadesk@goal.com
광고 집행 및 광고 컨텐츠 제작에 관한 문의
Footballco Media Limited 미디어 영업부
문의：dl-footballcosales@footballco.com
운영회사
Footballco Media Limited, 72 Dean Street, London, W1D 3SG
웹사이트 : Footballco.com